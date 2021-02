Mazurska Manufaktura wraca na rynek z kultowym piwem Jurand, najpierw do Biedronki

Piwo Jurand to kultowa, regionalna marka dla mieszkańców Warmii i Mazur, stworzona przez Browary Warmińsko-Mazurskie, które powołano życia po 1989 roku w Szczytnie, Olsztynie oraz Biskupcu. Juranda produkowano w Szczytnie, w ponad 100-letnim, zabytkowym Browarze, gdzie Mazurska Manufaktura ma obecnie swoją siedzibę, do końca 2000 roku.

Właściciele spółki od początku zakładali, że poza produkcją kraftowych alkoholi wysokoprocentowych, wskrzeszą też w Szczytnie tradycję browarnictwa. Po kilkumiesięcznych staraniach udało im się przejąć prawa do marki oraz recepturę trunku. Pierwszy, próbny rozlew Juranda został zrealizowany w ramach niespodzianki dla obecnych i potencjalnych akcjonariuszy spółki w czasie kampanii crowdfundingowej, realizowanej przez Mazurską Manufakturę w lipcu 2019 roku.

– Nakład prawie 130 tys. butelek rozszedł się w błyskawicznym tempie, co utwierdziło nas w przekonaniu, że Jurand to wciąż silna, lokalna marka, która powinna wrócić do sprzedaży na stałe. Stąd pomysł na rewitalizację naszego browaru i docelowe wznowienie w oryginalnym miejscu produkcji piwa – mówi Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury SA.

Powrót Juranda do źródeł

Od miesięcy trwają pracę remontowe, mające na celu rewitalizację Browaru. Spółka planuje także wznowienie produkcji w oparciu o innowacje. Z końcem grudnia, po otrzymaniu promesy z banku, Mazurska Manufaktura S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie na innowacje technologiczne. W jej ramach odpady będące wynikiem procesu produkcji zostaną w całości przekształcone na granulat białkowy, stanowiący jakościową paszę dla zwierząt gospodarczych.

Obecnie trwa też przetarg na instalację warzelniczą i rozlewniczą. Finalizacja rewitalizacji Browaru jest planowana jeszcze w 2021 roku. Część środków na remont pozyskano w ostatnim kwartale 2020 roku, w ramach rekordowej pod kątem wysokości finansowania emisji crowdinvestingowej, na kwotę niemal 4,4 mln zł.

Na początek in-out w Biedronce

Jurand Pils w objętości 0,5 l zadebiutował, w ramach akcji in-out, na półkach wybranych placówkach sieci Biedronka w województwie warmińsko-mazurskich oraz podlaskim. Jest dostępny w sprzedaży od 11 lutego aż do wyczerpania zapasów. Na tę chwilę jego rozlew jest realizowany poza Szczytnem.

