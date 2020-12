Mazurska Manufaktura zapowiada rozwój marki MM Hygienic, wprowadza usługę kreatora kraftowych marek własnych

Mazurska Manufaktura zapowiada w kolejnym roku rozwój marki MM Hygienic, pod którą wprowadziła na rynek środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Spółka przedłużyła właśnie zezwolenie na produkcję wspomnianych wyrobów do końca 2024 roku, co oznacza, że wchodzą one na stałe do jej oferty. Równolegle w planach jest także rozbudowa portfolio produktowego Mazurskiej Manufaktury Alkoholi, w tym reaktywacja piwa Jurand, oraz zwiększenie produkcji pod marki własne w ramach usługi kreatora kraftowych marek własnych.