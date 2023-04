Dodany do płynu stosowanego w e-papierosach aromat mentolowy sprawia, że wytwarzanych jest więcej cząstek pary, co wiąże się z gorszą czynnością płuc u osób palących – informuje pismo “Respiratory Research”.

fot. PAP/ Marcin Bielecki

Płyny do e-papierosów zawierające mentol generują większą liczbę toksycznych mikrocząstek w porównaniu z liquidami bez mentolu

Stosowane w papierosach elektronicznych płyny (liquidy) to zwykle mieszanka glikolu propylenowego, gliceryny i odpowiednio dobranego aromatu (z zawartością nikotyny lub bez). Liquidem wypełnia się zbiorniczek e-papierosa, następnie w wyniku podgrzania zmieniany jest on w mgiełkę, która może być wdychana do płuc użytkownika. Czy są bezpieczne?

Tradycyjne testy toksyczności, w których stosuje się zwierzęta lub żywe komórki hodowane na płaskiej powierzchni, mogą zająć tygodnie lub miesiące, aby uzyskać wiarygodne i istotne klinicznie dane. Ponadto myszy i szczury, przeważnie wykorzystywane do testowania bezpieczeństwa i wpływu biologicznego produktów w aerozolu, mają odmienną anatomię kanałów nosowych w porównaniu z ludźmi, co uniemożliwia im aktywny wdech przez jamę ustną, przypominający zaciąganie się papierosem. Hodowle komórek używane do testowania toksyczności są albo bezpośrednio narażone na kontakt z e-liquidem, albo poddawane ciągłemu działaniu aerozoli, co nie uwzględnia wzorców oddychania człowieka.

Aby przezwyciężyć ograniczenia tradycyjnych metod badawczych, naukowcy z University of Pittsburgh zaprojektowali specjalny system robotyczny, który naśladuje mechanikę ludzkiego oddychania i zachowań związanych z e-paleniem. Dzięki precyzyjnemu naśladowaniu temperatury, wilgotności, objętości i czasu zaciągania się, urządzenie to może symulować wzorzec oddychania zdrowego i chorego oraz wiarygodnie przewidywać toksyczność dla płuc związaną z e-papierosami.

System może mierzyć rozmiar i liczbę generowanych cząstek aerozolu oraz zmiany tych parametrów w zależności od składu cieczy. Efekty aerozoli można następnie przetestować na urządzeniach typu "płuco na chipie" i szybko uzyskać wysokiej jakości dane.

Jak wykazały eksperymenty z użyciem tej aparatury, dostępne w handlu płyny do e-papierosów zawierające mentol generują większą liczbę toksycznych mikrocząstek w porównaniu z liquidami bez mentolu.

Ponadto analiza dokumentacji pacjentów z kohorty palaczy e-papierosów wykazała, że osoby stosujące mentol wykonywały płytsze oddechy i miały gorszą czynność płuc w porównaniu z osobami palącymi bez mentolu, niezależnie od wieku, płci, rasy, paczkolat palenia i używania nikotyny lub produktów do e-palenia zawierających konopie indyjskie.(Paczkolata oblicza się poprzez pomnożenie liczby wypalanych paczek papierosów na dobę przez lata nałogu, np.: 1 paczkorok oznacza wypalanie 1 liczącej 20 sztuk paczki papierosów na dobę przez jeden rok).

"Wiele osób, zwłaszcza młodzież, błędnie zakłada, że wapowanie jest bezpieczne, ale nawet mieszanki niezawierające nikotyny zawierają wiele związków, które mogą potencjalnie uszkodzić płuca" - powiedział starszy autor Kambez H. Benam, profesor nadzwyczajny w University of Pittsburgh School of Medicine. "Tylko dlatego, że coś można bezpiecznie spożywać jako żywność, nie oznacza, że można to bezpiecznie wdychać".

Rynek produktów do e-palenia na całym świecie wciąż się rozwija, a smaki mięty i mentolu pozostają bardzo popularne wśród 2,5 miliona młodych ludzi, którzy zgłosili palenie e-papierosów w 2022 roku.

Aby odwrócić młodych ludzi od wapowania i ograniczyć liczbę zgonów, którym można zapobiec, US Food and Drug Administration nadal wywiera presję na producentów papierosów, aby wyeliminowali mentol z wyrobów tytoniowych, takich jak zwykłe papierosy i cygara.

W swoich poprzednich badaniach prof. Benam i jego zespół odkryli, że octan witaminy E, powszechny dodatek do płynów do e-papierosów zawierających kannabinoidy, generuje bardziej toksyczne małe cząsteczki, które mogą przemieszczać się głęboko do płuc i zaklinować się w najwęższych drogach oddechowych i wyściółce ściany tchawicy i oskrzeli.

Chociaż potrzebne są jeszcze badania kliniczne na dużą skalę, nowa praca sugeruje, że dodatki mentolu mogą być równie niebezpieczne jak octan witaminy E, który był silnie powiązany z uszkodzeniem płuc u użytkowników e-papierosów i waporyzatorów.

"Główne przesłanie, które chcemy przekazać, jest skierowane do ludzi, zwłaszcza młodych dorosłych, którzy nigdy wcześniej nie palili - zaznaczył Benam. - Przejście na e-papierosy może być lepszą, bezpieczniejszą alternatywą dla kogoś, kto próbuje rzucić palenie zwykłych wyrobów tytoniowych. Ale ważne jest, aby mieć pełną wiedzę na temat zagrożeń i korzyści związanych z e-papierosami przed ich wypróbowaniem".

