Męskie Granie 2023. Poznaliśmy szczegóły trasy

Siedem miast, 14 koncertów i tysiące fanów pod sceną – ciesząca się niesłabnącą popularnością trasa festiwalowa Męskie Granie powraca. W ramach czternastej już edycji, projekt sponsorowany przez markę Żywiec zawita do Szczecina, Poznania, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Żywca. Przedsprzedaż biletów dla posiadaczy Allegro Smart! rusza 12 kwietnia, a pozostałej puli – 13 kwietnia.

Męskie Granie od lat stanowi miejsce spotkań fanów polskiej muzyki. Także w tym roku sponsor wydarzenia, marka Żywiec, zachęca do opuszczania swoich czterech ścian i wspólnego doświadczania artystycznych eksperymentów, niebanalnych muzycznych połączeń oraz projektów, które często można usłyszeć wyłącznie na Męskim Graniu.

Jakie miasta odwiedzi Męskie Granie w 2023?

W tym roku Męskie Granie odwiedzi siedem miast: Szczecin (16-17 czerwca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Poznań (23-24 czerwca, Park Cytadela), Warszawę (7-8 lipca, Służewiec), Gdańsk (21-22 lipca, Polsat Plus Arena), Kraków (4-5 sierpnia, Muzeum Lotnictwa), Wrocław (11-12 sierpnia, Pola Marsowe) i Żywiec (25-26 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem).

Tego lata podczas 14. edycji projektu, fani najlepszej polskiej muzyki mogą spodziewać się wielu zmian – pierwszą zapowiedzią jest nowa identyfikacja wizualna. Z pewnością nie zmieni się jedno – na dwóch scenach zaprezentują się najlepsi polscy artyści, zarówno ci znani z poprzednich edycji Męskiego Grania, jak i zupełnie nowi reprezentanci młodego pokolenia. Podobnie jak w ubiegłym roku koncerty będą odbywały się w piątki i soboty. Oba dni będą miały zupełnie inny program – nie zabraknie nowości i debiutów oraz nieoczekiwanych połączeń. Męskie Granie Orkiestrę 2023, której skład ujawniony zostanie w maju, będzie można usłyszeć w każdą sobotę. Zwieńczeniem piątkowych koncertów będzie natomiast zupełnie nowy format. Cały line-up Męskiego Grania zostanie zaprezentowany w najbliższych tygodniach.

– Ruszamy z 14. edycją trasy festiwalowej Męskie Granie – mówi Dorota Nowakowska, Managerka Marki Żywiec. – Przed nami liczne nowości, zarówno na poziomie artystycznym, jak i organizacyjnym. Chcemy dawać jeszcze więcej pretekstów do wyjścia z domu i spotykania się z bliskimi, a wszystko to w towarzystwie najlepszej polskiej muzyki. Już nie możemy się doczekać aż będziemy mogli ujawnić niespodzianki przygotowane na ten rok, zwłaszcza, że trasa niejednym jeszcze zaskoczy, o czym będziemy informować w naszych mediach społecznościowych – zapraszamy do ich śledzenia – dodaje Nowakowska.

Bilety na Męskie Granie 2023

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 12 kwietnia o 12.00 i potrwa do 23.59 lub do wyczerpania puli. Tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie użytkownicy Allegro posiadający usługę Allegro Smart!, Smart! Student lub Smart! na start!, wchodząc na dedykowaną stronę wydarzenia. Allegro Smart! to usługa, dzięki której każdy może cieszyć się z darmowych i nielimitowanych dostaw oraz dostępu do specjalnych okazji czy przedsprzedaży. Usługa Allegro Smart! jest płatna 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart. Otwarta przedsprzedaż biletów dla wszystkich fanów trasy wystartuje 13 kwietnia, również o 12.00 na eBilet.pl.

Płatność za bilety – zarówno 12, jak i 13 kwietnia – będzie możliwa wyłącznie za pomocą BLIKA, oficjalnego partnera tegorocznej trasy. Aby zapłacić BLIKIEM, potrzebny jest jedynie telefon z aplikacją mobilną banku, który go udostępnia. Ma go dziś praktycznie każdy bank w Polsce.

Bilety jednodniowe będą dostępne w cenie 239 zł, a karnety dwudniowe – w cenie 419 zł.

Tego lata Męskie Granie odwiedzi następujące miasta:



16-17 czerwca – Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński

23-24 czerwca – Poznań, Park Cytadela

7-8 lipca – Warszawa, Służewiec

21-22 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

4-5 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

11-12 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

25-26 sierpnia – Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

