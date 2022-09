Męskie Granie stawia na recykling. Podczas koncertów zebrano ok. 40 tysięcy puszek

Tradycją trasy koncertowej Męskiego Grania stał się udział Grupy Żywiec w projekcie Każda Puszka Cenna, realizowanej przez Fundację Recal. Podczas tegorocznych koncertów zebrano ok. 40 tysięcy puszek, czyli 480 kg aluminium, które trafi do recyklingu.

Od 2021 roku podczas koncertów Męskiego Grania prowadzone są zbiórki puszek w ramach programu Every Can Counts, w Polsce istniejącego pod nazwą Każda Puszka Cenna. Jak to wygląda w praktyce? Animatorzy programu wyposażeni w specjalne plecaki zbierają wśród uczestników koncertów puszki po napojach, edukując jednocześnie na temat zasad selektywnej zbiórki. Dodatkowo na terenie wydarzenia pojawiają się pojemniki w kształcie wielkiej litery Ż, do których można wrzucać opakowania aluminiowe.

Męskie Granie: 40 tysięcy puszek, czyli 480 kg aluminium, które trafi do recyklingu

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy festiwalu mogli wspólnie stworzyć PIXELATĘ – wielkoformatowy obraz komponowany metodą pikselu ze zużytych puszek po napojach. Dzięki zawróceniu aluminium do obiegu oszczędziliśmy razem ok 10 MWh energii. To równowartość energii elektrycznej potrzebnej do rocznego działania 4000 smartfonów. Recykling aluminium pozwala oszczędzić 95% energii potrzebnej przy produkcji puszek.

Konsumenci w Polsce, podobnie jak na całym świecie, coraz chętniej sięgają po napoje w puszkach. Wynika to z zalet puszki: jest atrakcyjna wizualnie, lekka, nietłukąca, pozwala szybko schłodzić znajdujący się w niej napój, a poza tym – jak pokazują badania, absolutnie nie wpływa na smak napoju.

Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia. Odzysk aluminium z puszek przygotowanych do recyklingu zgodnie z normą europejską EN 13920-10:2003 można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu. Jest to tak zwany materiał permanentny.