MF: akcyza na płyn do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich

Jak zapewniła PAP Maria Rutka, celem wprowadzenia akcyzy na płyn do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich jest przede wszystkim polityka prozdrowotna rządu.

"Dostępność i niska cena e-papierosów sprawia, że ich palenie jest powszechne szczególnie wśród młodzieży. Uzależnienie powoduje choroby, które mają istotny wpływ na wzrost kosztów leczenia, przez co wzrastają również wydatki na publiczną służbę zdrowia" - wytłumaczyła.

Poinformowała, że w trosce o małe i średnie podmioty z tej branży zagwarantowany został dodatkowy czas na dostosowanie się do regulacji akcyzowych poprzez wprowadzenie stawki zerowej, która obowiązywała nieprzerwanie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Ze względu na pandemię przedłużono ten okres o 3 miesiące.

Dyrektor zaznaczyła, że ponieważ niemal wszystkie gałęzie gospodarki wznowiły funkcjonowanie, nie ma argumentów dla dalszego wydłużania zaniechania poboru podatku od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Dodała, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich wysyłanych poza Polskę, podmioty nadal nie będą obciążone akcyzą, ponieważ podatek ten dotyczy wyłącznie wyrobów skonsumowanych na terytorium naszego kraju.

Rutka zauważyła, że w 2019 co czwarty (25,3 proc.) dorosły Polak był konsumentem nikotyny. Porównała wysokość opodatkowania akcyzą płynu do e-papierosów i tradycyjnych papierosów - oba wyroby zawierają nikotynę. Wskazała, że zawartość nikotyny w papierosach tradycyjnych nie może przekraczać 1mg/papieros.

"Tymczasem w płynach do papierosów elektronicznych zawartość nikotyny waha się w granicach od 0 do 20 mg/ml. Oznacza to, że 1 ml płynu może zawierać tyle samo nikotyny co paczka tradycyjnych papierosów. Akcyza od paczki papierosów to ponad 9 zł, a od 1 ml płynu 0,55 zł" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że poza Polską płyn do papierosów elektronicznych opodatkowuje 13 krajów. Wyższy (od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml) niż Polska podatek nałożyło sześć krajów UE, tj. Słowenia, Szwecja, Estonia, Finlandia i Portugalia. W Danii toczą się prace legislacyjne, które zakładają opodatkowanie od 1 lipca 2022 r. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły cztery kraje a pozostałe cztery mają stawki w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).