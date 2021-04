MF zgadza się przedłużyć ważność znaków akcyzy

O przedłużenie ważności wzorów tych znaków akcyzy do końca 2022 r. zwróciły się do resortu finansów organizacje branżowe

Projekt przewiduje przedłużenie o dodatkowe 6 miesięcy (do dnia 31 grudnia 2021 r.) okresu ważności znaków akcyzy

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych zamieszczono we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak napisał resort finansów w uzasadnieniu dokumentu, aktualnie termin ważności znaków akcyzy na wyroby spirytusowe oznaczone znakami naniesionymi na opakowania jednostkowe przed 1 stycznia 2019 r. upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.

O przedłużenie ważności wzorów tych znaków akcyzy do końca 2022 r. zwróciły się do resortu finansów Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy oraz Polska Izba Handlu. Wniosek w tej sprawie argumentowano przede wszystkim przedłużającą się pandemią COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami, które spowodowały znaczny spadek sprzedaży droższych wyrobów spirytusowych. Organizacje wyjaśniały, że w związku z tym znaczne ilości produktów długo rotujących oznaczonych "starymi banderolami" nadal znajdują się w sprzedaży.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

"Mając na uwadze obecną trudną sytuację firm związaną z pandemią COVID-19 oraz przyjmując strategię pomocy przedsiębiorstwom w związku z globalną epidemią projekt przewiduje przedłużenie o dodatkowe 6 miesięcy (do dnia 31 grudnia 2021 r.) okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych przed dniem 1 stycznia 2019 r." - informuje MF w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zastąpiono "do dnia 30 czerwca 2021 r." wyrazami "do dnia 31 grudnia 2021 r." Według resortu finansów planowana regulacja ułatwi podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych dalszą płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych "starym wzorem" znaków akcyzy.

"Przedmiotowa regulacja w zakresie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy na wyroby spirytusowe wpłynie korzystnie na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, które zajmują się sprzedażą tych wyrobów" - zapewnia MF.