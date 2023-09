Premier powiedział w niedzielę, że jednorazowe e-papierosy zostaną zakazane we Francji w ramach krajowego planu walki z paleniem.

Koniec jednorazowych e-papierosów jest blisko; fot. PAP/Abaca

Plan na ograniczenia palenia

Francuski rząd wprowadza ostatnie poprawki do budżetu na 2024 r., wprowadzając szerszy plan ograniczenia palenia, które według Borne’a jest przyczyną 75 000 zgonów rocznie w kraju.

Élisabeth Borne powiedziała, że ​​plan nie przewiduje kolejnej podwyżki podatku na papierosy i dodała: "Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy czujni w kwestii spożycia tytoniu".

Zakaz sprzedaży jednorazowych waporyzatorów

Jej głównym zmartwieniem są jednorazowe waporyzatory, które "są bramą do palenia".

Martwi się, że są papierosy o smakach takich jak cukierki lodowe, pianki marshmallow i guma balonowa przypominające słodycze z dzieciństwa i kosztujące od 8 do 12 euro. To - zdaniem minister - produkty skierowane do nastolatków.

Jednorazowe e-papierosy na cenzurowanym w wielu krajach

Kilka krajów europejskich również rozważa wprowadzenie ich zakazu. Sprzedaż internetowa jest zakazana w Belgii, a w Irlandii trwają krajowe konsultacje w sprawie zakazu. W Niemczech rząd zakazał aromatyzowanych e-papierosów.

Australia podjęła najostrzejszą reakcję, wprowadzając waporyzatory wyłącznie na receptę, zmniejszając zawartość nikotyny i ograniczając smaki.

W Nowej Zelandii podjęto podobne kroki, wprowadzając zakaz sprzedaży większości jednorazowych waporyzatorów i ograniczając reklamy skierowane do dzieci, w tym zakaz otwierania sklepów z waporyzatorami w pobliżu szkół oraz zasady wymagające ogólnych opisów aromatów. Przepisy, które weszły w życie w sierpniu, miały na celu kontynuację sprzedaży papierosów jednorazowych jedynie osobom, które ich używają, jako zachętę do rzucenia palenia.

Irlandzkie badania pokazują, że nastolatki używające e-papierosów są nawet pięciokrotnie bardziej skłonne do rozpoczęcia palenia w porównaniu z tymi, które tego nie robią.

Jednorazowe papierosy - co to jest?

Jednorazowy e-papieros różni się od dotychczas powszechnie stosowanego e-papierosa wielokrotnego użytku ceną i trwałością. "Jednorazówka" kosztuje znacznie mniej, ale jej bateria nie nadaje się do ponownego ładowania. Po 500-600 zaciągnięciach jednorazowy e-papieros staje się bezużyteczny i trzeba go wyrzucić.

