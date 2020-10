Michał Wójcik ambasadorem marki Zbójeckie Grzane

Wina grzane to jedna z kluczowych kategorii w portfolio JNT Group. Po przejęciu marki Grzaniec Galicyjski, dzięki szeroko zakrojonym działaniom marketingowo-sprzedażowym, spółka w ciągu roku podwoiła wartość sprzedaży tego wina.

– Jako lider rynku win grzanych w Polsce czujemy się odpowiedzialni za tę kategorię i stale ją rozwijamy, m. in. kierując działania do nowych grup docelowych. Wino Zbójeckie Grzane dedykujemy ludziom młodszym, aktywnym, w DNA marki bowiem wpisane są humor i nuta radosnego szaleństwa. Ogromnie cieszę się na współpracę z Panem Michałem Wójcikiem, którego charyzma, dowcip, dystans do rzeczywistości i niezwykła popularność z pewnością pozwolą na dotarcie do naszych odbiorców – wyjaśnia Jakub Nowak, prezes zarządu JNT Group.

Kampania marketingowa pod hasłem „Pokochaj gorąco Zbója” obejmować będzie m.in. szeroko zakrojone działania shoppermarketingowe z udziałem Ambasadora, a także komunikację w Internecie i social mediach oraz działania PR.

Michał Wójcik to jeden z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych artystów kabaretowych w Polsce. Urodził się w 1971 roku. Pracował w lubelskim Teatrze Scena Ruchu, a następnie dołączył do kabaretu Ani Mru-Mru, z którym do dziś podbija serca Polaków. Występował w roli Harrego w serialu „Spadkobiercy”, a na swoim koncie ma także epizodyczne role filmowe.