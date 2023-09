Grupa Ambra opublikowała raport podsumowujący rok obrotowy 2022/2023. – W niekorzystnym otoczeniu rosnących kosztów sprzedaż Grupy AMBRA w roku obrotowym 2022/2023 wzrosła o 12,9% - znacznie powyżej dynamiki rynku, a do wzrostu w największym stopniu przyczyniły się marki mainstreamowe i innowacje – napisał producent wina w przesłanym komunikacie.

Grupa Ambra opublikowała raport podsumowujący rok obrotowy 2022/2023. / Fot. materiały prasowe

Sprzedaż i wyniki rosną mimo wyzwań rynkowych – raport Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023

Jak informuje Ambra, w roku obrotowym 2022/2023 najszybciej rosła sprzedaż największej kategorii produktów, czyli win spokojnych. Wzrost wartości sprzedaży tej kategorii o 13,1% był napędzany przez marki Fresco, Portada i Cono Sur w Polsce oraz Sange De Taur w Rumunii. Najdynamiczniej zwiększała się sprzedaż win Winiarnia Zamojska. Liderami wzrostu w drugiej co do wielkości kategorii produktów, czyli win musujących były Dorato na rynku polskim i Zarea w Rumunii, a sprzedaż tej kategorii wzrosła o 11,8%. Wartość sprzedaży rosła pomimo niższych o 2,7% wolumenów sprzedaży. Ich spadek wynikał z podwyższonych cen produktów Grupy oraz niższych rozporządzalnych dochodów konsumentów.

Wzrost sprzedaży przełożył się na wzrost wyników finansowych. Zysk operacyjny zwiększył się o 16,0% do poziomu 99,8 mln zł, a zysk netto o 18,7% i wyniósł 61,5 mln zł. Dzięki unormowaniu się wzrostu zapasów i dobrym wynikom finansowym prawie dwukrotnie wzrosły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Sytuacja finansowa Grupy Ambra pozostała stabilna i bezpieczna, a zadłużenie na niskim poziomie. Pozwoliło to zarządowi po raz kolejny zaproponować zwiększoną do 1,10 zł kwotę dywidendy na akcję.

Pomimo spowolnienia rynkowego jesteśmy przekonani o dobrych perspektywach dla biznesu Grupy Ambra. Dlatego nie zwalniamy tempa inwestycji w modernizację zakładów produkcyjnych i zwiększenie ich efektywności, w systemy IT zwiększające sprawność działania oraz w zmniejszenie zużycia energii i dalsze obniżenie emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z zapowiedziami osiągnęliśmy w 2022 r. zerową emisję netto w naszej winiarni w Biłgoraju, która jest pierwszym zeroemisyjnym zakładem w branży alkoholowej w Polsce, a całkowite emisje Grupy Ambra spadły w ostatnich latach o ponad 60% – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

