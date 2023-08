Prawicowa kampania bojkotu Bud Light w Stanach Zjednoczonych po współpracy z transpłciową influencerką spowodowała spadek wielkości sprzedaży AB InBev w regionie o 14%. Mimo to browarniczy gigant notuje lepsze od oczekiwanych zyski.

AB InBev - browarniczy gigant notuje lepsze od oczekiwanych zyski; fot. shutterstock.com / ImagineerInc

AB In Bev. Bojkot Bud Light

W Stanach Zjednoczonych firma AB InBev odnotowała spadek przychodów o 10,5%, a zysk operacyjny spadł nawet o 28% w drugim kwartale – nie było niespodzianką po "wojnie kulturowej" w związku z partnerstwem jej sztandarowej marki Bud Light z transpłciowym influencerem Dylanem Mulvaneyem i późniejszym bojkotem marki. W rezultacie wielkość sprzedaży w regionie Ameryki Północnej spadła o 14,1%, a kultowe piwo po 22 latach triumfu, straciło pozycję lidera.

Teraz firma twierdzi, że teraz się ustabilizowała, a ankieta pokazuje, że około 80% konsumentów jest przychylnych lub neutralnych wobec marki. W wezwaniu inwestorów dyrektor generalny Michel Doukeris powiedział, że amerykański zespół AB InBev ciężko pracuje, aby odzyskać konsumentów.

AB InBev - co kompensuje reakcję na Bud Light?

W Europie firma nie ma się czym martwić: mówi o "wysokim jednocyfrowym wzroście sprzedaży i zysków", głównie ze względu na wzrost cen i skupienie się na piwach premium. Na poziomie grupy producent Budweisera, Stella Artois i Corona, radził sobie lepiej niż oczekiwano.

AB InBev, która produkuje około jednej czwartej piwa wypijanego na całym świecie, poinformowała, że ​​wolumeny w drugim kwartale spadły o 1,4% pomimo wzrostu na większości rynków. Średnie ceny wzrosły o 9% rok do roku z powodu podwyżek cen i przestawienia się konsumentów na droższe napoje.

Twórca Budweisera, Stella Artois i Corona powiedział, że zysk podstawowy (EBITDA) za okres kwiecień-czerwiec wzrósł o 5,0% rok do roku, do 4,91 miliarda dolarów, wbrew oczekiwaniom wzrostu o 0,4%.

Wyniki finansowe AB InBev

Kontrastuje to z Heinekenem, drugim co do wielkości browarem na świecie, który odnotował wyniki gorsze niż oczekiwano i obniżył prognozę na 2023 r. po spowolnieniu w Wietnamie i podwyżkach cen, które ograniczyły wolumeny.

W Chinach AB InBev sprzedał o 11% więcej piwa pod względem wolumenu i o ponad 20% więcej droższych piw, zwiększając przychody i zyski powyżej poziomów sprzed pandemii.

Belgijska firma stwierdziła, że ​​przychody i zyski były również wyższe na głównych rynkach w Brazylii i Meksyku, gdzie marże zysku gwałtownie wzrosły, a także w Kolumbii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl