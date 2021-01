Mimo pandemii dla branży alkoholowej grudzień pozostaje najważniejszym miesiącem w roku

To właśnie w ostatnich miesiącach roku firmy z branży alkoholowej muszą zarobić pieniądze na kolejny rok funkcjonowania.

W sklepach szczyt sprzedaży następuje zdecydowanie w grudniu. Sprzedaje się nie tylko więcej alkoholi, ale również trunki droższe, najczęściej pomijane w zakupach przez resztę roku. Coś, co przeciętnemu Kowalskiemu wydaje się „za drogie” na co dzień, nagle ma odpowiednią cenę, gdy szuka alkoholu na prezent, na świąteczny stół lub na sylwestrowy wieczór. Chcemy, by końcówka roku była dla nas wyjątkowa i jesteśmy gotowi zapłacić za to stosunkowo dużo.

Korzystają na tym producenci, importerzy i dystrybutorzy alkoholi, szczególnie zaś win, które w Polsce wciąż kupowane są głównie na „specjalne” okazje. Aby jednak skorzystać na tym wzmożonym zainteresowaniu w grudniu, tematem świątecznych zakupów trzeba zainteresować się jeszcze latem.

Ostatnie tygodnie w roku mogą być dochodowe, ale nie muszą, jeśli firmy nie wykażą się organizacyjną sprawnością. Potrzeba mnóstwo czasu i wysiłku, by skoordynować ze sobą mnóstwo rozmaitych elementów, a po drodze trzeba przewidzieć także nieoczekiwane sytuacje i problemy. Trzeba pamiętać, że z alkoholem jest trudniej niż z większością innych produktów ze względu na ogrom formalności, jakich wymaga prawo.

Prezenty zamawia się w sierpniu

Zakupowa gorączkowa, której szczyt obserwujemy pomiędzy Mikołajkami a Bożym Narodzeniem stanowi finał, do którego firmy przygotowywały się przez kilka wcześniejszych miesięcy. W branży alkoholowej o Bożym Narodzeniu zaczyna się mówić już w sierpniu. Wtedy właśnie ustalane są plany dostępności towarów i podpisywane są umowy.

Nie jest niestety tak, że wszyscy odbiorcy mają równy dostęp do towaru. Producentom win lub innych alkoholi najbardziej opłaca się współpraca z dużymi sieciami handlowymi, więc to one mają zazwyczaj pierwszeństwo. One też mogą mieć największą pewność co do tego, że producent dołoży wszelkich starań, by zamówienie było zgodne ze specyfikacją. Jeśli alkohol ma trafić do Polski, etykiety powinny być przygotowane w języku polskim, a butelki muszą mieć odpowiednio naklejone znaki akcyzy.