- W 2020 roku prawie 1/3 rynku wódki i smakowych napojów spirytusowych to były małe formaty opakowań, a dziś już tylko 1/4. O tym jak wprowadzony 2 lata temu podatek od sprzedaży alkoholi w opakowaniach do 300 ml zmienił ten rynek opowiedział nam Wojciech Bortkiewicz, ekspert rynku żywności i napojów, były dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC.

Wojciech Bortkiewicz, ekspert rynku żywności i napojów, były dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC opowiedział o zmianach na rynku napojów spirytusowych

Po wprowadzeniu podatku od sprzedaży alkoholi w opakowaniach do 300 ml w styczniu 2021 roku ceny wzrosły o około 20-30 proc. w zależności od pojemności i kategorii alkoholu.

Podatek od "małpek"

- Formaty opakowań do 300 ml są szczególnie ważne dla kategorii wódek kolorowych i popularnych wódek czystych - ekonomicznych i tzw. mainstreamowych. Wprowadzenie podatku od małych opakowań w styczniu 2021 roku spowodowało ponad 20-proc. spadek tego segmentu rynku w pierwszym roku po wprowadzeniu. Negatywny trend się utrzymał w 2022 r. mimo, że trochę wyhamował. Dwa lata temu prawie 1/3 rynku to były małe formaty opakowań, a dziś już tylko 1/4 – komentuje Wojciech Bortkiewicz.

Jak podkreśla ekspert, producenci podjęli wiele wysiłków, aby utrzymać konsumenta przy formacie, który jest dla nich dużo bardziej zyskowny niż duże butelki. Były to głownie działania mające na celu ograniczenie obciążeń podatkowych zależnych od ilości czystego alkoholu w produkcie.

Wódki i napoje spirytusowe w butelkach 90 ml

Wojciech Bortkiewicz wymienia działania takie jak: redukcja zawartości alkoholu oraz zmniejszenie pojemności opakowania ze 100 ml na 90 ml. Dotyczy to głownie tzw. "wódek" kolorowych.

- Dziś jak popatrzymy na półkę to główne marki takie jak: Żołądkowa Gorzka, Soplica, Absolwent, Lubelska czy Saska są często poniżej 30-proc. zawartości alkoholu (np. 28 proc. lub 25 proc.) i w opakowaniu 90 ml który to format opakowania jest jedynym rozwijającym się na rynku. Wszystkie pozostałe spadają – przyznaje ekspert.

Redukcja alkoholu w wódkach

I zaznacza, że w wódkach czystych redukcja alkoholu nie jest to już taka prosta, ponieważ minimalna zawartość dla wódki wymagana przez prawo to 37,5 proc.

- W Polsce wciąż panuje przekonanie, że dla wódki czystej standard to 40 proc. i dlatego zejście poniżej tej wartości udało się zrobić jedynie w wódkach czystych ekonomicznych mocno wrażliwych cenowo. Pojawiły się też na rynku rozwiązania „hybrydowe”, np. w małych opakowaniach produkt ma inną zawartość alkoholu niż w półlitrowej butelce. Przykładem może być Lubelska 3 Zboża, która w formacie 0,5l jest wódką czystą o mocy 40 proc., a w butelkach o pojemności 100 ml i 200 ml napojem spirytusowym o mocy 30 proc. - komentuje Wojciech Bortkiewicz.

Wódki w butelkach 350 ml nie zyskały popularności

Jak podkreśla, podjęto też próbę reaktywacji formatu 350 ml, który omija podatek od małych pojemności. Wprowadzono kilka marek w butelce 350 ml w kształcie popularnej piersiówki, ale nie odniosły one sukcesu.

- Po raz kolejny okazało się, że format 350 ml nie ma za bardzo sensu i konsument sięga albo po małe, wygodne i „jednorazowe” opakowanie do szybkiej konsumpcji, albo po standardowe duże, półlitrowe do zabrania do domu i postawienia na stole czy w barku traktując trochę pojemność 350 ml jako „nie do końca dolaną” półlitrówkę. W tym przypadku nie ma półśrodków. W tej chwili format 350 ml ma na rynku marginalny udział – komentuje Bortkiewicz.

Niskie ceny wódki?

I przyznaje, że zmniejszanie zawartości alkoholu jest zgodne z długofalowym trendem. Wynika on z chęci utrzymania atrakcyjnych punktów cenowych w sytuacji, gdy kategoria jest pod presją agresywnej polityki fiskalnej państwa.

- Należy jednak jasno powiedzieć, że w ostatnich dwóch dekadach wódka w Polsce była tania, a podwyżki cen „małpek” wpisują się obecnie w ogólny trend podwyżek cen produktów wynikających z inflacji i wzrostu kosztów produkcji. Chyba konsumenci już się z tym oswoili i pogodzili – podsumowuje ekspert.

