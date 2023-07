Białe czy czerwone? Wytrawne czy półsłodkie? Wybierając butelkę wina, większość z nas, bierze pod uwagę tylko kolor i smak. Jeśli chcemy być „eko” powinniśmy także sprawdzić czy nasz ulubiony trunek jest organiczny lub wegański.

Choc wina powstają z owoców nie wszystkie są produktami stricte roślinnymi/Fot.Pixabay

Wina tradycyjne i wegańskie? Na czym polega różnica?

W jaki sposób produkowane są wina typu „wege”?

Czy wegańskie trunki muszą posiadać certyfikat jakości?

Co to jest wino organiczne i w jaki sposób powstaje?

Co to jest wino wegańskie?

Wydawać by się mogło, że skoro wino wytwarzane jest z winogron lub innych owoców i jest produktem pochodzenia roślinnego, musi być jednocześnie artykułem „wege”. Dlaczego więc na sklepowych półkach z alkoholami coraz częściej możemy zobaczyć butelki z etykietami zawierającymi informację, że konkretny gatunek wina jest napojem wegańskim?

Chodzi o to, by w trakcie uprawy owoców oraz w czasie końcowego etapu winifikacji zachować standardy niezbędne do uzyskania specjalnych certyfikatów gwarantujących, że dany artykuł jest wegański. Do nawożenia krzewów nie można używać nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego. Jeśli producent wina wegańskiego chce postawić na naturalny nawóz może wykorzystać np. szypułki, pestki czy wytłoki czyli pozostałości po procesie wytwarzania wina, które w ten sposób wracają do winnicy – tłumaczy enolog Adam Kiszka z Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Łazy”, który prowadzi także Winnicę nad Potokiem.

Białko zwierzęce czy drożdże? Czego używa się do filtrowania wina?

Co ciekawe substancje pochodzenia zwierzęcego są używane nie tylko do nawożenia gleby, na której rosną sadzonki winogron. Otóż w trakcie produkcji w winie pojawia się osad i zawiesina, które powstają pod wpływem procesu fermentacji. By napój, który finalnie nalewamy do kieliszków był czysty i klarowny trzeba go oczyścić, czyli poddać klaryfikacji.

Produkty pochodzenia zwierzęcego nie mogą być używane także w trakcie tego etapu. Dlatego wytwórcy wersji wegańskich nie stosują takich specyfików jak żelatyna, białko jaja kurzego, chityna czy karuk (sproszkowany rybi pęcherz). Do klarowania i stabilizacji wina wykorzystują natomiast roślinne zamienniki takie jak białko z zielonego groszku czy ekstrakty z drożdży. Można także użyć glinki bentonitowej powstałej ze skał osadowych pochodzenia wulkanicznego czy siarczanu miedzi – dodaje Adam Kiszka.

Producenci win wege używają do uprawy winorośli i filtracji tylko substancji roślinnych/Fot. Pixabay

Choć producenci win wegańskich używają w trakcie wytwarzania alkoholu tylko substancji roślinnych, te procedury nie wpływają na kolor czy smak napoju zamkniętego w szklanej butelce. Enolodzy śmieją się, że różnica jest tak subtelna, że mógłby ją wyczuć tylko doświadczony sommelier czy wytrawny koneser win.

Jak poznać wino wegańskie? Szukajcie zielonych symboli na etykiecie

W naszym kraju nie ma wymogu prawnego, by informacja o tym, że dany alkohol jest wegański znalazła się na opakowaniu.

Kiedyś sami zwróciliśmy się do jednego z producentów o zamieszczenie takiej wzmianki na butelce, bo wiedzieliśmy jak wygląda proces produkcji. Tym bardziej, że sieci sklepów, kupcy zajmujący się dystrybucją pytają, które wina są wegańskie – mówi Agata Osińska, importer manager z Platinum Wines, który ma w swojej ofercie około 180 win, ale tylko 3 marki wegańskie. To Tcherga, Mezzek i Cheval de Katarzyna. Wszystkie trzy gatunki pochodzą z Bułgarii.

Dlatego niektórzy producenci nie ubiegają się o certyfikację z obawy, że jej uzyskanie nie przełoży się na wzrost zysków ze sprzedaży, a jedynie będzie się wiązać z poniesieniem niepotrzebnych kosztów. Jeśli kupując wino chcemy mieć jednak pewność, że do jego produkcji nie zostały użyte żadne substancje pochodzenia zwierzęcego musimy sprawdzić, czy specjalne oznaczenie zostało umieszczone na opakowaniu.

Na etykiecie znajduje się np. litera „V” połączona z symbolem słonecznika. Ten logotyp to informacja dla klienta, że dany produkt otrzymał certyfikat przyznawany przez Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Taki atest jest wydawany na rok lub 24 miesiące i za jego otrzymanie trzeba zapłacić – wyjaśnia Adam Kiszka.

Co to jest wino organiczne?

Oprócz win wegańskich na pólkach w sklepach monopolowych coraz częściej pojawiają się butelki z trunkiem organicznym. Oznacza to, że w trakcie uprawy winorośli, z których owoce zostały wykorzystane do produkcji, nie stosowano pestycydów, ani innych środków chemicznych. Tego typu alkohole, nazywane również biologicznymi lub ekologicznymi, często posiadają na etykiecie specjalne „zielone” oznaczenia.

Przy produkcji win organicznych nie można stosować sztucznych nawozów i chemicznych oprysków/Fot. Shutterstock

W winnicach, gdzie produkuje się tego typu wina wolno używać tylko tzw. mieszanki bordowskiej, czyli połączenia siarki i miedzi. Z tych naturalnie występujących w przyrodzie pierwiastków przygotowuje się specjalny roztwór, którym opryskuje się krzewy. Taki zabieg ma chronić rośliny przed ryzykiem pojawienia się pleśni. W trakcie produkcji win organicznej właściciele winnic wykorzystują często proste metody, które mogą wywoływać zdziwienie. Na przykład nasza winiarnia Cono sur z Chile korzysta z pomocy gąsek, które spacerują po winnicy i zbierają robaczki, które mogą zaatakować winorośl – opowiada Dorota Wisła, Key Account Manager z firmy TiM. Ten jeden z największych importerów win w Polsce ma aktualnie w swojej ofercie 12 win organicznych, z których 9 posiada także certyfikat „wege”.

Moda na „eko”. Właściciele winnic rezygnują z pestycydów

Przed laty korzystanie z pestycydów i chemicznych środków ochrony roślin było wśród właścicieli winnic bardzo popularne. Niestety stosowanie tych skutecznych ale szkodliwych dla środowiska naturalnego metod doprowadziło do wyjałowienia gleby i zanieczyszczenia wody.

Dziś winiarze są coraz bardziej świadomi. Zdają sobie sprawę, że gdyby dalej używali chemicznych oprysków czy sztucznych nawozów, ich dzieci, czy wnuki nie będą mogli korzystać w przyszłości z dobrodziejstw winnicy, bo ona po prostu umrze. Ten problem występuje we francuskim Bordeau, we włoskim Piemoncie i wielu innych winiarskich regionach na świecie – dodaje Dorota Wisła.

Na rynku są jeszcze dostępne wina biodynamiczne. To alkohole produkowane w ekologicznych gospodarstwach rolniczych, których wpływ na naturalne środowisko jest minimalny. W procesie wytwarzania takich trunków bierze się pod uwagę np. takie czynniki jak… fazy księżyca. Ale to już temat na inny artykuł.

Jakość vs cena. Czy chętnie kupujemy wina wege i organiczne?

Żywność ekologiczna czy wegańska jest coraz popularniejsza wśród konsumentów, ale w branży winiarskiej ten trend dopiero raczkuje. Może to wynikać z faktu, że wiele osób, nawet tych, które nie jedzą mięsa, nie zawsze ma świadomość, że w procesie wytwarzania wina są często używane produkty odzwierzęce. Ale wymogi rynku mogą to zweryfikować. Jeśli coraz więcej amatorów win będzie szukać wegańskich wersji, producenci będę musieli wyjść na przeciw tym oczekiwaniom – tłumaczy Agata Osińska.

Kupując wino częściej zwracamy uwagę na cenę niż na jakość i metodę produkcji/Fot. Pixabay

Dla wielu „winnych” konsumentów kluczowe przy wyborze określonej marki jest kryterium ceny. Wina organiczne czy wegańskie często są droższe od tych tradycyjnych, bo producenci musieli zapłacić za uzyskanie certyfikatu. Dlatego wielu amatorów wina decyduje się na tańszą opcję, a kwestia czy dany trunek został wytworzony przy poszanowaniu środowiska naturalnego jest dla nich kwestią drugorzędną.

Przed covidem był boom na wina organiczne i wegańskie. Klienci byli zaciekawieni tym tematem, pytali o dostępne gatunki. Obecnie te alkohole nie cieszą się już takim zainteresowaniem, a konsumenci wybierają tańszą opcję nie pamiętając o tym, że lepiej jest kupić mniej, ale postawić na jakość. Jak najprościej poznać, że wybraliśmy dobre wino, np. takie przy produkcji którego nie używano środków chemicznych? Na drugi dzień po spożyciu kieliszka lub dwóch nie powinna boleć nas głowa – podkreśla Dorota Wisła.







