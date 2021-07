Mrozu ambasadorem marki alkoholowej

Łukasz Mróz, artysta znany jako MROZU, został polskim ambasadorem Jim Beam, w ramach największej w historii kampanii wizerunkowej tej marki, prowadzonej pod hasłem Jim Beam Always Welcome.

Data: 26-07-2021

Łukasz Mróz, artysta znany jako MROZU, został polskim ambasadorem Jim Beam. fot. mat. pras.

Łukasz Mróz, artysta znany jako MROZU, został polskim ambasadorem Jim Beam, w ramach największej w historii kampanii wizerunkowej tej marki, prowadzonej pod hasłem Jim Beam Always Welcome. W jej globalnej odsłonie biorą udział gwiazdy muzyki światowego formatu, jak Jack Garrett, Fontaines DC, Jose Gonzalez oraz Wolf Alice. Kampania promocyjna, wykorzystująca bogaty materiał wideo, połączona jest z wydarzeniami letnimi, w tym koncertami gwiazd, aktywnościami w punktach sprzedaży i lokalach oraz działaniami PR.

- Naszym głównym atutem jest doskonała whisky, która jest produkowana w tej samej rodzinie od 225 lat z bezkompromisowym przywiązaniem do jakości i tradycji. Nasz bourbon dojrzewa dwukrotnie dłużej niż wymaga tego amerykańskie prawo, co czyni go wyjątkowym, a jego smak sprawia, że delektują się nim ludzie na całym świecie. Również w Polsce Jim Beam jest doskonale znany i jest jedną z najlepiej sprzedających się whisky. Polska jest też jednym z pięciu najważniejszych rynków w Europie dla Jim Beam – komentuje Marta Krybus, Senior Brand Manager dystrybutora Jim Beam w Polsce – Stock Polska.

Jim Beam - nowa kampania

- Poprzez naszą kampanię chcemy sprawić, by Jim Beam stał się jeszcze bliższy naszym konsumentom. Chcemy opowiedzieć im o wartościach i emocjach, które leżą u podstaw marki, wprowadzić ich w świat swobody, beztroski i fajnej codzienności. Jim Beam to przecież nie poważne degustacje, ale spotkania z przyjaciółmi, także te całkowicie bez okazji, które sprawiają, że nawet zwykła rzeczywistość staje się niezwykła. Poprzez myśl przewodnią naszej kampanii „Always Welcome” chcemy zaakcentować, że niezależnie od miejsca i towarzystwa z Jim Beam każdy może poczuć się jak u siebie - jest mile widziany i zostaje gościnnie przyjęty, nawet jeśli kompletnie się tego nie spodziewa – mówi Agnieszka Wojtysiak, Senior Brand Manager Poland & Baltics w Beam Suntory.

Polska odsłona kampanii Jim Beam Always Welcome prowadzona będzie w różnych kanałach do końca grudnia 2021 i ma dotrzeć do 9 mln dorosłych konsumentów. Wszelkie aktywności i komunikaty na krajowym rynku „spinać” będzie postać Mroza. Artysta jest obecny w spotach reklamowych, które będą emitowane w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram), będzie także wspierał aktywności w punktach on trade i off trade. Oprócz tego muzyk da latem 10 koncertów w ramach Welcome Sesion - eventów organizowanych przy strefach letnich Jim Beam AirStream w miejscowościach turystycznych i największych polskich miastach. Goście 200 wybranych lokali HoReCa będą mogli skorzystać z oferty Welcome Hours, w ramach której serwowany będzie Jim Beam Highball w różnych wersjach.

Jim Beam - znani muzycy promują markę

Ogólnoświatowa kampania z założenia oparta jest na promocji poprzez gwiazdy muzyczne. W ramach platformy Welcome Sessions, mającej na celu budowanie zaangażowania konsumentów, powstają teledyski stworzone specjalnie dla Jim Beam przez globalnych artystów – Jacka Garretta, Fontaines DC, Jose Gonzaleza oraz Wolf Alice. Będą one prezentować od kulis, w sposób niedostępny dla gości czy przypadkowych osób, wyjątkowe miejsca – te, w których każda z gwiazd po raz pierwszy poczuła się szczególnie ciepło powitana przez publiczność. Premiery teledysków będą miały miejsce raz w miesiącu na You Tube.

- Jim Beam z robił ciekawy, muzyczny projekt. Artyści wracają do miejsc, które miały dla nich szczególne znaczenie, bo tam przywitano ich wyjątkowo ciepło. Takie koncerty pamięta się bardzo dobrze. Ja tak pamiętam swoją pierwszą trasę klubową. Dlaczego zdecydowałem się na współpracę Jim Beam? Bo to taka marka, która mówi: nieważne kim jesteś, skąd, jaki masz kolor skóry, czy kibicujesz takiej, a nie innej drużynie, to nieistotne. Wszędzie, gdzie się pojawisz, jesteś zawsze miło widziany. Tu chodzi o akceptację, otwartość. Witasz się, uśmiechasz. Właśnie taka jest ta marka, taka jak ja – komentuje piosenkarz, producent i kompozytor Łukasz Mróz.

Przewodni spot polskiej odsłony kampanii Jim Beam Always Welcome można obejrzeć na profilu Jim Beam Poland na Facebooku