Mrozu i Jan-Rapowanie w kampanii Jim Beam Always Welcome

Mrozu oraz Jan-Rapowanie rozpoczęli współpracę, której wynikiem będzie wspólny utwór, teledysk, a finałem - cykl koncertów. Twórcza kolaboracja muzyków jest polską odsłoną międzynarodowej kampanii muzycznej Jim Beam Always Welcome, której na świecie partneruje legenda brytyjskiego rocka - Muse.

Jim Beam ogłasza premierę nowej edycji kampanii Always Welcome i związanego z nim projektu Welcome Sessions. Kulminacją będzie pierwszy w historii koncert Welcome Sessions Live w destylarni Jima Beama w stanie Kentucky w USA, gdzie wystąpi legendarny skład, Muse. W ramach polskiej odsłony kampanii muzycznej Always Welcome marka objęła patronatem twórczą kolaborację Mrozu oraz Jana-Rapowanie.

Kampania Always Welcome i towarzyszący jej projekt muzyczny Welcome Sessions mają w tym roku swoją drugą edycję – w 2021 r. w wersji globalnej uświetniła ją współpraca z artystami takimi jak Jack Garrett, Fontaines DC, Jose Gonzalez czy Wolf Alice. Tegoroczną odsłonę Always Welcome na świecie prowadzi Muse z Mattem Bellamy.

Polska, jako jeden z nielicznych krajów w globalnej sieci Jim Beam, ma swoją własną edycję akcji, z lokalnymi muzykami. Jej ambasadorem jest Mrozu, który w ramach trasy Welcome Sessions już rok temu w Gdańsku dał nietypowy, pierwszy w Polsce koncert na płynącej po Motławie barce. W tym roku, zgodnie z mottem „Always Welcome” do akcji dołączył nowy artysta –Jan-Rapowanie. Stworzą razem piosenkę, której premiera zaplanowana jest na lipiec. Towarzyszyć jej będzie teledysk z udziałem obu artystów, a także fanów. Równocześnie z kampanią muzyczną startuje nabór osób chętnych do wystąpienia w wideo.

– Zobaczyłem na stories Janka, który rapuje do mojej piosenki Złoto, śpiewanej przez kapelę na ulicy. To był impuls od którego zaczęła się nasza kolaboracja w ramach Always Welcome. We wspólnym utworze łączymy dwa różne światy, bluesa i starego rock-and-rolla z rapem. To współpraca, w której nikt się nie zamyka na odmienność, a jest poszanowanie stylu i muzyki drugiego artysty. Chcemy się też podzielić tym doświadczeniem z fanami, stąd pomysł, żeby zaprosić ich do udziału w teledysku – mówi Mrozu.

Kim jest Jan-Rapowanie?

Jak podaje Jim Beam, Jan-Rapowanie to jedna z najciekawszych postaci młodego polskiego hip-hopu. Raper oficjalnie zadebiutował zaledwie w 2019 r., a dziś zapowiedź jego solowych występów oznacza wyprzedane miejsca na Torwarze i Kraków Tauron Arenie. Najnowsza płyta Janka, Bufor, na której gościnnie występują m.in. Soków, Paluch, Kękę czy Kortez, zaledwie w miesiąc od premiery pokryła się złotem. Jego charakterystyczny styl i autentyzm sprawiają, że muzyk zjednuje sobie sympatię różnych pokoleń.

- Doświadczenie współpracy z innym artystą jest dla mnie zawsze bardzo cenne, zwłaszcza z kimś spoza świata, w którym się poruszam. Tu ważna jest sztuka kompromisu i bawienia się kontrastami. Łącząc różne gatunki, chcemy dać dużo dobrej muzyki, a przy tym stworzyć coś świeżego, gdzie będzie miejsce na każdego z nas. Bardzo się cieszę, że Mrozu zaprosił mnie do Always Welcome – komentuje Jan-Rapowanie.

Leitmotivem powstającego właśnie utworu jest emocjonalna wartość, jaką niesie za sobą bycie częścią społeczności.

- Bohaterem naszej piosenki jest stróż – postać, która wydaje się wiedzieć wszystko o wszystkich, a jednocześnie żyje wyobcowany. Choć ma klucze do wszystkich drzwi, to jego władza jest pozorna. Doskwiera mu samotność. Ale oto otrzymuje zaproszenie, by dołączyć do innych i zacząć wreszcie żyć pełnią życia. Całość już niedługo – zapowiada Mrozu.

Welcome Sessions

W ramach artystycznej kolaboracji Mrozu i Jan-Rapowanie wystąpią także razem na scenie, by na żywo zaprezentować stworzony wspólnie utwór. Mrozu podczas cyklu koncertów Welcome Sessions, który w tym roku obejmie Łódź, Wrocław i Gdańsk zaprasza do gościnnego występu Jana-Rapowanie. Występy odbędą się odbędą się w lipcu i sierpniu w ramach specjalnej edycji Welcome Sesions x Letnie Brzmienia.

Najnowsza odsłona kampanii Jim Beam Always Welcome będzie realizowana w różnych kanałach do końca roku. Oprócz aktywności związanych z występami Mrozu i Jana-Rapowanie kampania obejmie działania w social mediach oraz w punktach on-trade i off-trade. W kampanii będą też pojawiały się spoty przygotowane w ramach globalnej akcji Jim Beam Always Welcome, w tym seria dokumentalna z artystami zespołu Muse. Premiery odcinków serii globalnej oraz inne materiały wideo będą prezentowane na kanale Always Welcome na YouTube.