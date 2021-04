Najstarsza whisky The Macallan już w Polsce, nawet 350 tys. zł/butelkę

Słynna The Red Collection w ostatnich dniach trafiła na polski rynek. To nowa linia rzadkich szkockich whisky typu single malt. Zainspirowana niezwykłym znaczeniem koloru czerwonego w całej historii marki, The Red Collection obejmuje zestaw stałych edycji whisky The Macallan oraz okazjonalne wydania specjalne. Tym razem są to wersje najstarsze na świecie.

Kolor czerwony ma głęboki i długotrwały związek z destylarnią The Macallan. Począwszy od Alexandra Reida, który założył destylarnię w 1824 roku. Jego nazwisko po szkocku oznaczało „ten rudy” i było kojarzone z bardzo charakterystycznym kolorem włosów. W 1903 roku, ówczesny właściciel destylarni Roderick Kemp, stworzył odrębną luksusową gamę oferowanych przez siebie whisky o nazwie - The Macallan Choice Old Range. Butelki te były pakowane w skrzynie z wyróżniającymi się czerwonymi napisami. Dzięki temu można było z łatwością odróżnić je od klasycznej edycji whisky, opisywanej czarnymi literami. Prawie osiem dekad później, w 1980 roku, czerwony kolor ponownie stał się wyróżnikiem najstarszych wydawanych roczników: 1938, 1940 oraz 1950. Allan Shiach, który w tamtych latach pełnił funkcję prezesa The Macallan, ozdobił każdą z tych butelek czerwoną wstążką, by podkreślić ich unikalność i godny podziwu wiek.

Sercem najnowszej serii The Red Collection są 40-letni, 50-letni i 60-letni The Macallan. To najstarsze whisky będące w cyklicznej ofercie destylarni. Jednak każde z tych wydań będzie dostępne tylko w ograniczonych ilościach na całym świecie. W zestawie pojawiają się „gościnnie”, także wysokoprocentowe edycje specjalne, rozpoczynające się od 71-letniego, 74-letniego i 78-letniego The Macallan. Te niezwykle rzadkie single malty należą do najstarszych szkockich whisky na świecie, a 74-letnie i 78-letnie whisky są najstarszymi destylatami, jakie kiedykolwiek zostały zabutelkowane przez destylarnię.

- Stworzenie The Red Collection było niesamowitym przywilejem. Dzięki perspektywicznej i innowacyjnej wizji poprzednich opiekunów The Macallan, którzy wiele dekad temu rozpoczęli leżakowanie tych niezwykłych beczek, byliśmy w stanie stworzyć tak niezwykłą kolekcję whisky. Każda cenna kropla oferuje wyjątkową okazję do poznania dziedzictwa marki The Macallan. Niezwykła elegancja i bogate smaki wariantów tworzących The Red Collection są bezpośrednim rezultatem kunsztu, wiedzy i umiejętności pielęgnowanych przez naszych mistrzów odpowiedzialnych za komponowanie whisky, w przeszłości i obecnie – mówi Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker w The Macallan.

Każda butelka z The Red Collection zapakowana jest w ręcznie robioną skrzynkę, wykonaną z dębu europejskiego pochodzącego ze zrównoważonych źródeł. Ten sam dąb wykorzystywany jest do produkcji beczek, w których dojrzewa whisky The Macallan. Każda skrzynka wewnątrz wykończona jest miękką czerwoną skórą, dostarczoną przez firmę Bridge of Weir Leather, która tworzy tapicerki dla najlepszych i najbardziej luksusowych marek samochodów, również pochodzącą ze źródeł dbających o zrównoważoną produkcję i o jak najbardziej ekologiczny proces produkcji.

W tym roku 4 z 6 butelek należących do serii The Red Collection, trafiły również do Polski, były to 40-, 71-, 74- oraz najstarsza 78-letnia whisky. Stało się to niepowtarzalnym wydarzeniem na rodzimym rynku. Do tej pory do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju jeszcze nigdy nie trafiła whisky, która leżakowała w beczkach aż 78 lat.

Sugerowane przez producenta ceny detaliczne za poszczególne butelki z The Red Collection, kształtują się w przedziałach jak poniżej:

· 40-letni The Macallan – 60 000 zł

· 50-letni The Macallan – 200 000 zł

· 60-letni The Macallan – 250 000 zł

· 71-letni The Macallan – 300 000 zł

· 74-letni The Macallan – 320 000 zł

· 78-letni The Macallan – 350 000 zł

Należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na kolekcjonerski charakter tej serii, poszczególne warianty mogą osiągnąć znacznie wyższe kwoty.

Warto również wspomnieć, że na aukcję renomowanego domu aukcyjnego Sotheby’s, trafił unikalny zestaw 6 butelek The Red Collection. Etykiety zdobiące butelki zaprojektował hiszpański artysta - Javi Aznarez, którego elektryzujące grafiki pojawiły się w wielu produkcjach hollywoodzkich. Istnieją tylko dwa zestawy ozdobione przez tego artystę. Pierwszy z nich pozostaje w kolekcji destylarni The Macallan, a dochód ze sprzedaży drugiego na aukcji został przekazany dla fundacji City Harvest London, która zajmuje się zbieraniem funduszy na działalność polegającą na przekazywaniu nadwyżek jedzenia ludziom potrzebującym w Londynie. Zestaw 6 wyjątkowych butelek, według estymacji, miał zostać sprzedany za minimum 200 000 funtów. Finalna cena okazała się wielokrotnie przewyższyć te szacunki. Licytacja zakończyła się kwotą 756 400 funtów, co przełożyło się na prawie 2 500 000 posiłków dla potrzebujących.

To nadzwyczajny rok dla polskich miłośników whisky The Macallan. Po wielu latach nieobecności, na półki sklepowe wróciła w oficjalnym imporcie seria Sherry Oak, będąca kompozycją destylatów leżakujących wyłącznie w beczkach po hiszpańskiej sherry z dębu europejskiego, na razie tylko w wersji 12-letniej. Do Polski dotarła także najnowsza, kolejna już edycja The Macallan Classic Cut 2020, po raz pierwszy będąca połączeniem whisky leżakujących w beczkach po sherry oraz po bourbonie, z zawartością alkoholu na poziomie 55%. W klasycznym portfolio dostępne są także edycje 12-letnie oraz 15-letnie z serii Double Cask, będące kompozycją destylatów leżakujących wyłącznie w beczkach poddanych sezonowaniu w sherry, wykonanych z dębu europejskiego oraz amerykańskiego.

Wyłącznym dystrybutorem whisky The Macallan w Polsce jest firma United Beverages - jeden z wiodących importerów i największy dystrybutor alkoholi w Polsce oraz jeden z 3 największych producentów wódki w naszym kraju. W oferowanym asortymencie, poza marką The Macallan, znajdują się takie renomowane marki whisky jak Famous Grouse, Bushmills, Label 5, William Peel, Highland Park, Sexton, Bunnahabhain i wiele innych.

The Macallan to destylarnia założona w 1824 roku w północnej Szkocji nad brzegami rzeki Spey jest znana na całym świecie jako ikona wśród wyjątkowych whisky single malt. Najwyższa jakość oraz niepowtarzalny charakter trunku, kryje w sobie bezkompromisowe dążenie do doskonałości co wciąż pozostaje kluczową wartością dla marki od momentu jej utworzenia przez Alexandra Reida. W 2018 roku The Macallan rozpoczął nowy rozdział w swojej historii oddając do użytku nową i najnowocześniejszą destylarnię, zaprojektowaną przez najsłynniejszych architektów na świecie, którzy czerpali inspirację z otaczających krajobrazów szkockich wzgórz, promując zarazem zrównoważone funkcjonowanie dla otaczającego środowiska, jak i odpowiedzialność ekologiczną. Nowa destylarnia powstała na terenie posiadłości należącej do destylarni w bezpośredniej bliskości domu Easter Elchies zbudowanym w 1700 roku będącym nieodzownym duchowym symbolem marki The Macallan, który do dzisiaj pozostaje charakterystycznym elementem etykiety zdobiącej każdą butelkę powstającą w tym miejscu. Do destylarni należy wiele rekordów Guinnessa otrzymanych za najdroższą whisky na świecie. Ostatni rekord ustanowiła butelka The Macallan z serii Fine & Rare destylowana w roku 1926. Została sprzedana w październiku 2019 roku na aukcji w Londynie za kwotę 1,5 miliona funtów ( ok. 8 mln zł)