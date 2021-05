Największa inwestycja winiarska w Urugwaju, samowystarczalna energetycznie

Bodega Garzón jest pierwszą w Urugwaju i w całej Ameryce Południowej winiarnią w pełni samowystarczalną energetycznie - prąd pozyskiwany jest w należącej do gospodarstwa wiatrowej farmie, a woda czerpana ze studni głębinowych. Bodega Garzón jest największą inwestycją winiarską w historii Urugwaju.

Autor: BW, portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 26-05-2021, 11:03

Bodega Garzon jest największą inwestycją winiarską w historii Urugwaju. fot. materiały prasowe Dom Wina

Bodega Garzón jest największą inwestycją winiarską w historii Urugwaju. Położona jest zaledwie kilkanaście kilometrów od Atlantyku, w departamencie Maldonado, na malowniczym odludziu, winnica Bodega Garzón.

Założycielem Bodega Garzón jest argentyński miliarder - Alejandro Bulgheroni. W rankingach najlepszych winnic świata od lat jest w ścisłej czołówce. W roku 2018 amerykański magazyn „Wine Enthusiast” uznał Bodega Garzón Najlepszą Winnicą Nowego Świata.

Bodega Garzón to łącznie 240 hektarów winogradów podzielonych aż na 1200 działek. Każda z nich ma inną charakterystykę z uwagi na kąt nachylenia, wilgotność, rodzaj gleby. Uprawia się na nich 15 różnych odmian winorośli. Oprócz winorośli w Garzón uprawia się także oliwki, z których tłoczy się oliwę.

Bodega Garzón największa inwestycja winiarska w historii Urugwaju

Bodega Garzón to łącznie 240 hektarów winogradów podzielonych aż na 1200 działek. Każda z nich ma inną charakterystykę z uwagi na kąt nachylenia, wilgotność, rodzaj gleby. Uprawia się na nich 15 różnych odmian winorośli. Oprócz winorośli w Garzón uprawia się także oliwki, z których tłoczy się oliwę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Posiadłość znajduje się na wschodzie kraju, ok. 60 km od najsłynniejszego urugwajskiego kurortu - Punta del Este. Winnice rozciągają się na łagodnych wzniesieniach na wysokości 160 metrów n.p.m. Geologicznie obszar Bodega Garzón znajduje się na najbardziej pierwotnej, nienaruszonej przez miliony lat części skorupy ziemskiej zwanej balasto.

Takie podłoże cechuje doskonała przepuszczalność wody, a także wysoka zawartość minerałów, z których korzystają winorośla. Odległy o 18 km Ocean Atlantycki wywiera duży wpływ na warunki klimatyczne. Winnice owiewa świeża morska bryza. Uprawy prowadzone są organicznie, a zużycie chemikaliów ograniczone jest do minimum.

Bodega Garzón jest największą inwestycją winiarską w historii Urugwaju. Położona jest zaledwie kilkanaście kilometrów od Atlantyku, w departamencie Maldonado, na malowniczym odludziu, winnica Bodega Garzón. Jej założycielem jest argentyński miliarder - Alejandro Bulgheroni. W rankingach najlepszych winnic świata od lat jest w ścisłej czołówce. W roku 2018 amerykański magazyn „Wine Enthusiast” uznał Bodega Garzón Najlepszą Winnicą Nowego Świata.

Bodega Garzón - winiarski raj w Urugwaju

Biznesmen znajduje się na liście pięciuset najbogatszych ludzi świata magazynu „Forbes”. Fortuny dorobił się w branży petrochemicznej i energetycznej. Majątek chętnie inwestuje w rozmaite przedsięwzięcia winiarskie w najsłynniejszych regionach produkcji wina na świecie - Napa Valley, Toskania, Mendoza, Barossa czy Bordeaux.

Wina z Urugwaju od ponad 20 lat sprowadza Dom Wina i był ich pierwszym polskim importerem. W siedzibie Domu Wina w Krakowie znajduje się Konsulat Honorowy Urugwaju. Dom Wina jest też wyłącznym polskim dystrybutorem win z Bodega Garzón.

Aby dostać się do winiarni, znaczną część dystansu trzeba pokonać prywatną drogą. W kompleksie znajduje się pole golfowe, a także restauracja, w której gotuje najbardziej znany argentyński szef kuchni - Francis Mallmann. Wszystkie przyrządzane na miejscu posiłki powstają z surowców otrzymanych z własnej farmy, zarówno mięso – wołowina czy jagnięcina, jak i warzywa i owoce. Goście mogą liczyć także na inne atrakcje, przejażdżki konne, pikniki – a nawet lot balonem. Należące do Bodega Garzón winnice otaczają nowoczesny budynek winiarni ciągnąc się po horyzont.

- W kompleksie budynków znajdziemy też luksusowy klub, do którego przynależność jest warunkowana zaproszeniem przez samego właściciela. Zasada jest taka, że do to elitarne grono może liczyć maksymalnie 60 osób. Poza tym konieczna jest opłata wejściowa w wysokości 60 tys. dolarów, a roczna składka to 6 tysięcy dolarów. To takie dwa warunki. I nie wiadomo, który jest trudniejszy do spełnienia - mówi Paweł Gąsiorek, Prezes Domu Wina.

Dom Wina to jeden z najstarszych polskich importerów i dystrybutorów win i alkoholi mocnych. Firma działa na rynku od 1996 roku. Sprowadza wina od ponad 80 dostawców z 5 kontynentów. W portfolio ma ponad 600 etykiet win i alkoholi mocnych reprezentujących każdy liczący się region winiarski świata. Firma jest Członkiem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.