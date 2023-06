Trunek inspirowany Wiedźminem Netflixa zapoczątkował współpracę między aplikacją a jednym z największych bezalkoholowych browarów rzemieślniczych w USA - Athletic Brewing.

Netflix i Athletic Brewing wypuszczają piwo bezalkoholowe nawiązujące do Wiedźmina. fot. Athletic Browar Company

Współpraca Netflix i Athletic Brewing

Jak podaje CNN, współpraca Athletic Brewing Company z Netflix obejmie limitowane edycje piw bezalkoholowych pod wspólną marką.

Pierwszym trunkiem, który zostanie wydany, jest Geralt's Gold, opisywany jako "bezalkoholowe chmielowe piekło inspirowane przebojowym dramatem fantasy".

3 sezon "Wiedźmina" na Netflix i piwo

W "Wiedźminie" Henry Cavill wciela się w Geralta z Rivii przez kilka pierwszych sezonów, z których trzeci ma swoją premierę 29 czerwca.

Josh Simon, wiceprezes Netflix ds. produktów konsumenckich, przyznał, że firma uwielbia wymyślać nowe i unikalne sposoby na to, aby fani mogli znajdować coś dla siebie. - Współpraca z Athletic Brewing to doskonała okazja, by ożywić ulubione tawerny Geralta - dodał.

Geralt's Gold będzie sprzedawany w całych Stanach Zjednoczonych i jest już dostępny na stronie internetowej Athletic Brewing. Pierwsze 750 osób, które zamówią je na stronie internetowej Athletic Brewing, dostanie je za darmo.

Piwa bezalkoholowe - ważny trend

Piwo bezalkoholowe może spodobać się jednej trzeciej Amerykanów, którzy informowali w badaniach, że "próbują spożywać mniej alkoholu". Sprzedaż piwa bezalkoholowego wzrosła w tym roku o 33%.

