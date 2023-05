Kreatywność polskich gorzelników jest niemal nieograniczona. Wiele rzeczy już nie zaskakuje. Ale wódka destylowana z pomidorami? To wciąż jedna z najbardziej odjechanych receptur w świecie polskiego kraftu. Poznajcie ją bliżej.

Wódka destylowana z pomidorami to wciąż jedna z najbardziej odjechanych receptur w świecie polskiego kraftu. fot. mat. pras.

Niecodzienne receptury: wódka z pomidorami

Za czasów mojego dzieciństwa rządził keczup (i Vegeta). Frytki z keczupem, pizza z keczupem, pajda chleba z masłem i keczupem. W szkolnym sklepiku głównym przysmakiem była lekko podpieczona, sucha bułka z hot doga, oczywiście z keczupem. Nawet pomidory jedliśmy z keczupem! Dlatego, jeżeli chodzi o przetwórstwo pomidorów, dość długo miałem jednoznaczne skojarzenia. Potem wiele się zmieniło, pomidor zaczął pojawiać się w wielu innych, bardziej różnorodnych postaciach, ale nie przypuszczałem, że sprawy zajdą aż tak daleko.

Kreatywność polskich gorzelników jest niemal nieograniczona. Wiele rzeczy już nie zaskakuje. Ale wódka destylowana z pomidorami? To wciąż jedna z najbardziej odjechanych receptur w świecie polskiego kraftu. Poznajcie ją bliżej.

Wódka z pomidorami, czyli jaka?

Wódka powstała w Drake Distillery i należy do linii alkoholi OVII. A dokładnie do wódek. Krzysztof Kaczor, właściciel i gorzelnik zaczynał od alkoholi owocowych - głównie okowit i destylatów z wina owocowego. Niedawno jednak rozpoczął tworzenie także wódek smakowych. Zaczęło się, a jakże, od wódek owocowych: z jabłek, gruszek i truskawek. Po udanych próbach przyszedł więc czas na coś bardziej zaskakującego. Wykorzystano popularną w Drake technikę redestylacji. Macerowane w spirytusie zbożowym pomidory poddano powtórnej destylacji. Efekt? Alkohol nabrał wyjątkowego smaku i aromatu.

Czego dowiemy się z etykiety wódki z pomidorami?

Z etykiety dowiecie się przede wszystkim, że jest to wódka, a więc do produkcji trunku musiał posłużyć spirytus rektyfikowany (alkohol etylowy pochodzenia rolniczego). Do nadania zapachu i smaku użyto pomidorów świeżych, w żaden sposób nie przetworzonych. Trunek destylowany jest metodami rzemieślniczymi, czyli jak to w przypadku Drake, w bardzo krótkich partiach, z użyciem pracy ludzkich rąk. Sama butelka ma podłużny kształt i barwione na czerwono dno. Trunek zamykany jest korkiem.

Jak smakuje wódka z pomidorów?

No właśnie. Pomidorów mamy tu sporo, ale nie są to pomidory świeżo zerwane. Wódka pachnie raczej chrupkami Cheetos o smaku keczupu, pomidorami w puszce i… zupą pomidorową. W smaku pojawia się więcej nut zielonych, przypominających pomidory dopiero dojrzewające. Jest tu też nieco charakternej pikantności. Wszystko to układa się dość konsekwentnie i stanowi niezłą ciekawostkę w degustacji solo. Znakomicie sprawdzi się także chociażby w “Krwawej Mary”.

