Policjanci zatrzymali podejrzanego o nielegalną produkcję alkoholu, którą prowadził w letniskowym domku. Znaleziono tam ok. 150 litrów alkoholu etylowego i ok. 500 litrów zacieru w trakcie fermentacji oraz specjalistyczną aparaturę.

Autor: PAP

Data: 03-12-2021, 11:10

Nielegalna wytwórnia alkoholu w domku letniskowym. Zatrzymano 58-latka/fot. shutterstock

Zdaniem rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu mł. asp. Katarzyny Krukowskiej, do zatrzymania 58-letniego mieszkańca tego miasta doszło, gdy tamtejsi funkcjonariusze operacyjni uzyskali informację, że na terenie jednej z sąsiednich gmin, w domku letniskowym, może on wyrabiać alkohol bez wymaganego wpisu do rejestrów.

Nielegalna wytwórnia alkoholu. Zatrzymano 58-latka

"Przypuszczenia szybko się potwierdziły. W trakcie przeszukania domku letniskowego policjanci znaleźli i zabezpieczyli ok. 150 litrów alkoholu etylowego oraz ok. 500 litrów zacieru w trakcie fermentacji, a także specjalistyczną aparaturę do produkcji alkoholu wraz z kolumną destylującą" - przekazała mł. asp. Krukowska.

58-latek został zatrzymany, a następnie przedstawiono mu zarzut nielegalnej produkcji alkoholu etylowego za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.