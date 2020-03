Nielsen: spada średnia zawartość alkoholu w piwie. Piwa bezalkoholowe to już samodzielna kategoria rynku

Rozwój kategorii piw bezalkoholowych pozwolił na wyodrębnienie trzech segmentów, które zaspokajają gusta poszukujących nowych smaków konsumentów. Spośród piw 0,0% najchętniej wybierane są warianty smakowe (2,9 proc. kategorii), które wzrosły w ubiegłym roku o 64,2 proc. wolumenowo, tuż za nimi są lagery (1,6 proc. kategorii), które wzrosły o 34,7 proc., zaś zestawienie zamykają bezalkoholowe specjalności (0,2 proc. kategorii), których stale przybywa, a wzrost wolumenowy wyniósł 612 proc. wobec 2018 roku.

Marcin Cyganiak, dyrektor komercyjny w firmie Nielsen podkreśla, że od kilu lat systematycznie spada średnia zawartość alkoholu w piwie – w 2017 roku było to 5,37 proc., w 2018 r. – 5,33 proc., a w 2019 roku już 5,27 proc.

- Widać, że konsument pije coraz mniej alkoholu w piwie, a piwa bezalkoholowe to już 4,7 proc. całej kategorii, zaś jego wartość to 822 mln zł. A zatem piwo bezalkoholowe jest już kategorią większą od płatków śniadaniowych (818 mln zł) czy gumy do żucia (742 mln zł). Myślę, że za rok będziemy mówili już o 1 miliardzie złotych i o całkiem innym sąsiedztwie, czyli innych kategorii niż gumy i płatki – mówi Marcin Cyganiak.

- Porównując udział piw bezalkoholowych w całej kategorii piwa w krajach sąsiadujących z Polską, zauważyliśmy, że wypadamy niemal dokładnie pośrodku między Rosją a Niemcami. U naszych zachodnich sąsiadów piwa 0,0% odpowiadają za 7,5 proc. rynku piwa w ogóle, w Rosji stanowią one 2,3 proc. rynku, zaś u nas – 4,7 proc., podobnie jak u Czechów i Słowaków - odpowiednio 4,6 i 4,9 proc. – dodaje.

- Obserwując wybory konsumenckie u naszych zachodnich sąsiadów, możemy śmiało przewidywać, że piwo bezalkoholowe ma w Polsce potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu – mówi też dyrektor komercyjny w firmie Nielsen.

I wskazuje, że widać stopniową zmianę modelu konsumpcji piwa w kierunku piwnych specjalności, piw smakowych i piw bezalkoholowych. W 2019 roku spadła ilość kupionych lagerów o 2,7 proc., zaś lagery smakowe i piwne specjalności wzrosły wolumenowo odpowiednio o 7,8 oraz 7,7 proc.

W 2019 roku udział alkoholowych lagerów w wartości sprzedaży piwa spadł do 83,1 proc. z 85,8 proc. w 2018 roku, smakowych alkoholowych lagerów wzrósł do 8,5 proc. z 7,8 proc., alkoholowych specjalności wzrósł do 3,6 proc. z 3,3 proc., a piw bezalkoholowych do 4,7 proc. z 3,1 proc.