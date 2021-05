NielsenIQ: Polacy kupują mniej alkoholu w pandemii

Od początku pandemii, czyli od marca 2020 do lutego 2021 koszyk alkoholi zmniejszył się o 1,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed pandemią. To oznacza, że kupiliśmy o ponad 51,4 mln litrów mniej produktów alkoholowych – wynika z danych NielsenIQ.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 06-05-2021, 11:22

Od początku pandemii, czyli od marca 2020 do lutego 2021 r. Polacy kupili o ponad 51,4 mln litrów mniej produktów alkoholowych niż rok wcześniej fot. Shutterstock

Pod silną presją znalazły się przede wszystkim dwie największe kategorie w koszyku alkoholi, czyli piwo i wódka.

Piwo w największym stopniu wpływa na dynamikę całego koszyka. Spadek wolumenu o 2,1% oznacza 67,4 mln litrów sprzedanego piwa mniej.

Drugą pod względem istotności kategorią jest wódka, której w pandemicznym roku kupiliśmy o 0,8% mniej.

Pod silną presją znalazły się przede wszystkim dwie największe kategorie w koszyku alkoholi, czyli piwo i wódka. To one tracą największe wolumeny sprzedaży. Rosnące, ale dużo mniejsze kategorie, jak wino, whisky, gin czy rum nie były w stanie zrekompensować spadku wolumenu całego koszyka (wielkości kategorii w litrach).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Piwo w największym stopniu wpływa na dynamikę całego koszyka. Spadek wolumenu o 2,1% oznacza 67,4 mln litrów sprzedanego piwa mniej. Drugą pod względem istotności kategorią jest wódka, której w pandemicznym roku kupiliśmy o 0,8% mniej. Co ważne, dane te nie obejmują gastronomii, której zamknięcie dodatkowo uderzyło w producentów piwa i wódki.

- Dane sprzedażowe NielsenIQ wyraźnie pokazują, że wraz z pandemią i jej ograniczeniami, wielu konsumentów straciło okazje zakupowe i konsumpcyjne alkoholu. Spadek zakupów i spożycia jest na pewno zdecydowanie większy, jeśli weźmiemy pod uwagę także praktycznie zamkniętą gastronomię i ograniczenia w organizowaniu imprez masowych, w tym wesel - mówi Marcin Cyganiak, dyrektor komercyjny w NielsenIQ.

- Branża alkoholowa, jak my wszyscy, wyczekuje poprawy sytuacji epidemicznej oraz dobrej pogody - dwóch warunków, które sprzyjają spotkaniom towarzyskim. Na pewno wszyscy chętnie będziemy celebrować powrót do dawnego życia - dodaje.

Przedstawione dane sprzedażowe pochodzą z kanałów monitorowanych przez NielsenIQ: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, duże sklepy spożywcze (101-300m2), średnie sklepy spożywcze (41-100m2), małe sklepy spożywcze (do 40m2), sklepy winno-cukiernicze, stacje benzynowe.

Koszyk alkoholi obejmuje następujące kategorie: piwo, wódka, wino, whisky, brandy&cognac, likiery, rum, gin, gotowe drinki, cydr, tequilę.

Porównywane okresy to 12 miesięcy od marca 2020 do lutego 2021 do analogicznego okresu od marca 2019 do lutego 2020.