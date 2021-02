Niemcy: Udaremniono rekordowy przemyt kokainy

W porcie w Hamburgu celnicy udaremnili próbę przemytu do Niemiec 16 ton kokainy o wartości do 1,5 mln euro. To największa ilość tego narkotyku, jaką przechwycono kiedykolwiek w Europie - informują w środę niemieckie media.