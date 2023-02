Inflacja oraz rosnące koszty surowców dobijają niemieckie browary. Ratunkiem dla producentów w tej ciężkiej sytuacji jest kolejna podwyżka cen sprzedawanego przez nich piwa.

Inflacja oraz rosnące koszty surowców dobijają niemieckie browary. / fot. PAP/Carsten Rehder

Problemy niemieckich browarów

Jak wylicza portal Interia.pl, producenci piwa w Niemczech borykają się z kolejnymi problemami w branży. U naszych zachodnich sąsiadów w ostatnich latach spada sprzedaż piwa, a teraz może być jeszcze gorzej. Wszystko przez kolejne podwyżki ceny piwa, które są uniknione przez rosnące ceny surowców i inne koszty ponoszone przez browary.

Według Niemieckiego Stowarzyszenia Browarników (DBB) browary odczuwają ogromną presję rosnących kosztów po kryzysowych latach koronawirusa. Koszt samego słodu browarniczego i dwutlenku węgla wzrósł o 90 proc. W przypadku zakupów szkła, czyli butelek zwrotnych, było to 70 procent. Kapsle o 120 procent, a etykiety o 30 procent - czytamy w artykule.

Jak wylicza dalej portal, zdrożały także skrzynki i beczki na piwa. Do tego dochodzi inflacja i rosnące ceny energii. To wszystko powoduje, że niemieckie browary mają spore kłopoty, a ratunkiem dla nich są kolejne podwyżki cen piwa. Pytanie, jak zareaguje na to konsument. Czy kolejne podwyżki cen piwa spowodują dalsze spadki spożycia piwa w Niemczech?

