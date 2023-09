Białowieskie żubry, gdański Żuraw, Wisła, Wawel i Spodek w Katowicach – to tylko kilka z wielu symboli, jakie można znaleźć na etykiecie edycji specjalnej Chopin Potato Vodka – Polish Cities zaprojektowanej specjalnie dla Lagardère Travel Retail i sieci Aelia Duty Free.

Lagardère Travel Retail podkreśla, że to nie pierwsza tego typu współpraca. Spółka ma na koncie już 9 edycji limitowanych wprowadzonych na rynek w porozumieniu z marką Chopin oraz 12 edycji z innymi polskimi producentami – takimi jak CEDC, Cortez, LOTTE Wedel, czy Toruńskie Wódki Gatunkowe. W ramach sieci Aelia Duty Free spółka promuje polskich producentów także w ramach specjalnej akcji Born in Poland. W tym roku od pierwszej edycji akcji mija już 6 lat. W specjalnych biało-czerwonych strefach, a także w dedykowanym im katalogu pasażerom prezentowana jest selekcja produktów od polskich marek oferujących perfumy, kosmetyki, alkohole i słodycze.

Jak wskazuje Grzegorz Dittrich, dyrektor łańcucha dostaw i sektora premium w Lagardère Travel Retail w Polsce, tego typu działania realizowane są po to, żeby zwrócić uwagę pasażerów, w tym tych zagranicznych na wyjątkowość polskiej oferty. Celem jest także budowanie świadomości pochodzenia rodzimych marek, które odniosły sukces na rynku międzynarodowym.

– Budowanie lokalności i sense-of-place to ważny trend, który na lotniskach rozwija się szczególnie szybko. Mamy tu do czynienia z pasażerami z różnych krajów, którzy często szukają prezentów, pamiątek, produktów i doświadczeń związanych z miejscem, które właśnie odwiedzili. Lotnisko to też doskonała przestrzeń do tego, żeby budować siłę polskich marek wśród rodzimych konsumentów – podkreśla Grzegorz Dittrich.