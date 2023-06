Alkohole i używki

Nietypowe opakowanie wódki. Klienci przekonają się do papierowych butelek?

Absolut Vodka wprowadza do sprzedaży papierową butelkę, co stanowi kamień milowy na drodze francuskiego giganta napojowego Pernod Ricard do stworzenia butelki w 100% pochodzenia biologicznego i zmniejszenia emisji CO2.

Klienci zaakceptują papierowe butelki na wódkę? fot. absolut.com