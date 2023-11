Kraków wprowadził ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu. Po blisko pół roku obowiązywania prawa miasto jest zadowolone z efektów.

Nocna prohibicja w Krakowie

"W okresie od początku lipca do końca września odnotowano w Krakowie o 52,29 proc. interwencji mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy nie obowiązywała jeszcze uchwała o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych" — podaje Portal Samorządowy.

Zanotowano też zauważalny spadek interwencji funkcjonariuszy straży miejskiej. Od momentu wprowadzenia prawa do końca września, do straży wpłynęło o 36,87 proc. mniej zgłoszeń dotyczących naruszenia art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w porównaniu do lipca, sierpnia i września 2022 r.

"W tych samych miesiącach ujawnionych zostało o 35,75 proc. mniej wykroczeń dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z wyżej wymienionej ustawy" — wskazuje magistrat w informacji na którą powołuje się portal.

