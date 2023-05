Ceny okowit nie należą do najniższych. Michał Paszota, mistrz gorzelnictwa i współwłaściciel gorzelni Podole Wielkie, w rozmowie z nami wyjaśnił, co buduje taką cenę produktu.

W produkcji naszych okowit jesteśmy bezkompromisowi i wykorzystujemy absolutnie najbardziej jakościowe surowce z własnych upraw. Ze świecą szukać takiego podejścia w masowej produkcji. Tam prawie zawsze cena jest ważniejsza, czego konsekwencją jest zwykle bardzo niska jakość surowca. Skala naszej produkcji jest nieporównywalnie mniejsza, a to powoduje, że koszty wszystkiego - od materiałów suchych, po koszty pracy są nieporównywalnie wyższe - stwierdził.

Cena naszych produktów to nie efekt marketingowego balonika, lecz uczciwa propozycja przy naszej filozofii produkcji. Prozaiczne wydawać by się mogło, że takie elementy jak butelka czy papier na etykiety, to kolejny element, których koszt wzrósł o kilkadziesiąt procent rok do roku. Naszą ambicją jest przekazanie klientowi produktu kompletnego i bezkompromisowego w każdym aspekcie, od jakości alkoholu po design - dodał.