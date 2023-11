Producenci alkoholi już niedługo będą musieli obowiązkowo umieszczać na opakowaniach informacje o wartości odżywczej i składzie produktu. Na początek będzie to dotyczyło win i aromatyzowanych produktów na jego bazie - podaje Rzeczpospolita.

To rozwiązanie obejmujące całą Unię Europejską wchodzi w życie już 8 grudnia; fot. unsplash.com / CHUTTERSNAP

Nowe etykiety win

To rozwiązanie obejmujące całą Unię Europejską wchodzi w życie już 8 grudnia, a zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej docelowo przepisy obejmą też inne kategorie, np. mocne alkohole - podaje Rzeczpospolita.

Nowe przepisy dotyczą informacji, do jakich powinien mieć dostęp konsument. Obejmą one skład i wartość odżywczą, a wszystko będzie podane w jednolity sposób. Znakowanie to będzie obligatoryjne i obejmie wszystkie wina sprzedawane w Unii Europejskiej, w tym również te wytwarzane poza nią.

Produkty winiarskie, które zostały wyprodukowane przed 8. grudnia, a ich etykiety nie zawierają dodatkowych danych, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i sprzedawane bez ograniczeń, do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że z punktu widzenia konsumentów wymiana etykiet będzie następowała stopniowo. To, czy konkretne wino stojące na półce sklepowej będzie musiało być oznakowane informacjami o składnikach i wartości odżywczej, czy też nie, jest uzależnione od tego, kiedy zostało wyprodukowane.

