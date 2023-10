13 października weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Według nowych założeń na butelce zwrotnej po piwie ma pojawić się informacja o wysokości kaucji pobieranej za butelkę. Na wprowadzenie zmian browary mają ponad rok. Jednak ta decyzja, jak i formuła systemu kaucyjnego, martwi rynek piwa.

Na butelkach zwrotnych po piwie pojawią się nowe oznaczenia. / fot. Kuba

Nowe oznaczanie na butelkach zwrotnych. Ustawa weszła w życie

Pod koniec minionego tygodnia portal Dlahandlu.pl, powołując się na rozmowę z przedstawicielami UOKiK, poinformował o zmianach, które czekają browary w związku z butelkami zwrotnymi. Według informacji zamieszczonych na portalu, 13 października na butelkach zwrotnych po piwie powinna pojawiać się informacja o wysokości kaucji pobieranej za butelkę.

Jesteśmy w przededniu zmian prawnych, które mają już od 13 października zobowiązać przedsiębiorców do uwidaczniania na produkcie informacji, że jest to butelka zwrotna i ile wynosi kaucja z tym związana. Wywieszki z ceną pozostaną bez zmian, ale etykieta na piwie zostanie uzupełniona o kwotę kaucji – powiedział przedstawiciel UOKiK portalowi Dlahandlu.pl.

Z tej wypowiedzi można było wywnioskować, że 13 października przedsiębiorcy muszą wprowadzić zmiany w etykietach na butelkach zwrotnych. Jednak browary na dopasowanie etykiet do nowych przepisów mają więcej czasu. Mimo że zmiany prawne wchodzą w życie 13 października, to nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakłada okres przejściowy do końca 2024.

Wymienione w ustawie "systemy pobierania i zwracania kaucji za opakowania" mogą funkcjonować na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2024 r, o czym stanowi art. 9 ust. 3 Ustawy. Zatem w zakresie podawania wysokości kaucji na opakowaniu nie przewidujemy żadnych zmian do czasu pełnego wdrożenia systemu kaucyjnego zgodnie z wymaganiami ustawowymi – powiedział nam Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Ustawa pełna błędów

Browary liczą jednak na to, że ustawa przez ten rok ulegnie zmianie, albowiem ustawa w takiej formie jest zagrożeniem dla rynku piwa.

Z pewnością jednym z największych wyzwań, poza trudną sytuacją rynkową, jest konieczność zbudowania w ekspresowym tempie systemu kaucyjnego. Ustawa, która stwarza ramy dla jego wprowadzenia, jest pełna błędów i stwarza ryzyko chaosu, a szczególnie ryzyko zniszczenia dobrowolnie prowadzonych i dobrze działających systemów dla butelki zwrotnej. To ogromny wysiłek dla producentów i handlu szczególnie, że system ma działać już od stycznia 2025 roku. Mamy nadzieję na gotowość decydentów po wyborach do powrotu do dialogu o tych przepisach, bo można jeszcze starać się zminimalizować ryzyko tak, żeby zachować właściwy obieg butelki zwrotnej i zapewnić recycling materiałów po opakowaniach jednorazowych – powiedziała nam Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Browary już zmieniały raz etykiety w tym roku

Dodajmy, że wiosną tego roku duże koncerny piwne w Polsce jak Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg Polska zmieniły etykiety na swoich wszystkich piwach i wprowadziły nowe oznaczenia na opakowaniach. Dotychczasowe hasła, stosowane rotacyjnie: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zostały zastąpione przez 3 piktogramy, ilustrujące te przekazy. Zmiana objęła również piwa bezalkoholowe, na których pojawił się znak „18+”. Były to pierwsze takie zmiany od 10 lat.

