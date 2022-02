Nowy klip „Party” promuje wódkę Buh. Występują Król, Palikot, Czechowski i Wojewódzki

Błażej Król wraz z Januszem Palikotem, Kubą Wojewódzkim i Tomaszem Czechowskim, założycielami Przyjaznego Państwa prezentują klip „Party”, który jest coverem wielkiego hitu zespołu Oddział Zamknięty.

Autor: AK

Data: 16-02-2022, 13:32

Nowy klip promujący wódkę Buh produkowaną przez Janusza Palikota/ fot. YouTube.com

Na YouTube Art2 Music pojawiło się premierowe wykonanie utworu “Party” w wykonaniu Błażeja Króla. Jest to cover wielkiego hitu zespołu Oddział Zamknięty z roku 1983. Pomysł nagrania nowej wersji utworu “Party” wyszedł od Janusza Palikota, który od lat 80-tych puszcza ten utwór na swoich imprezach domowych.

- Co prawda jestem młodszy o rok od Kuby Wojewódzkiego (śmiech), ale lata 80. pamiętam doskonale. Oddział Zamknięty poznałem krótko po maturze. Za oknami kryzys, apatia i czarna rozpacz. Łatwiej było natknąć się na czołg niż autobus. Dla nas, młodych, zbuntowanych, utwór „Party” był jak objawienie, liźnięcie Zachodu. W sercu mieliśmy nie gasnący żar. Wspaniałej muzyce towarzyszył jednak podły alkohol. Marzyliśmy, by nie budzić się rano z kacem, który urywał głowy. 40 lat później produkujemy w Polsce najlepsze alkohole świata. Wciąż nosimy jednak w sercu tę samą niezgodę i bunt. Stąd gdy tylko narodził się pomysł, by cofnąć się do lat 80. i razem z genialnym Błażejem Królem przywrócić emocje tamtych czasów, nie zastanawiałem się nawet sekundy. Warto, by cały wirował świat, nawet jeśli można się czasem przewrócić – stwierdził Janusz Palikot.

Reżyserem i twórcą scenariusza teledysku jest młody, zdolny i do tego pracowity Mac Adamczak. Świetnie odnalazł się w projekcie “Party”, gdzie połączył świat muzyki, zabawy i reklamy.

Słowa Prywatki/Party napisał autor tekstów, współzałożyciel i pierwszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty - Krzysztof Jaryczewski (Jary). Muzykę skomponował Wojciech Łuczaj - Pogorzelski - polski muzyk rockowy, kompozytor, współzałożyciel, lider i gitarzysta zespołu Oddział Zamknięty.

Premiera na kanałach streamingowych utworu będzie miała miejsce 18.02.2022.