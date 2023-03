Jonston Distillery, polski producent wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych z Leszna, wprowadza na rynek nowy, sezonowy gin. Jonston Gin Spring Blossom oparty o nową, autorską recepturę, właśnie pojawił się w ofercie destylarni. Podobnie jak w ubiegłym roku, ukażą się jeszcze wersje: letnia, jesienna i zimowa. Spring Blossom uzupełnia ofertę innych ginów, wódek smakowych i koktajli typu “ready to serve” pochodzących od Jonston Distillery.

Nowy, wiosenny gin od Jonston Distillery. fot. mat. pras.

Jonston Gin Spring Blossom to pierwszy tegoroczny sezonowy destylat z jałowcem od wielkopolskiej destylarni i zarazem drugi wiosenny gin w jej historii. Jonston Distillery po raz pierwszy zrealizowała serię sezonowych alkoholi z jałowcem w 2022 roku. W tym roku, zdecydowała się pójść za ciosem.

- Sukces zeszłorocznej serii alkoholi sezonowych zmotywował nas do powtórzenia tego projektu w tym roku, przy czym receptury poszczególnych ginów będą różnić się od ich zeszłorocznych odpowiedników, mówi Katarzyna Jonston, CEO i Master Distiller w Jonston Distillery. - Wykorzystujemy też inne projekty etykiet, dodaje.

Receptura Spring Blossom oparta jest o połączenie aromatycznej bergamotki, świeżego geranium, orzeźwiającej trawy cytrynowej, zestu z limonki i subtelnej melisy. Trunek ma orzeźwiać, ale i wprowadzać w stan przyjemnej nostalgii.

Nowy, wiosenny gin od Jonston Distillery. fot. mat. pras.

Alkohole sezonowe uzupełniają stałą ofertę ginów Jonston Distillery takich jak: Poliish Dry Gin, Hibiscus Infused Gin, Kind of Blue (gin zmieniający kolor), czy Fresh Yuzu Gin. Marka wprowadziła na niedawno na rynek także dwie, zupełnie nowe linie produktów: wódki botaniczne (wódki smakowe tworzone metodami podobnymi do produkcji ginu) oraz koktajle w wersji “ready to serve” (butelkowane wersje popularnych drinków).



***

Jonston Distillery to polski producent alkoholi rzemieślniczych z Leszna produkująca giny, wódki smakowe i koktajle w wersji “ready to serve”. Destylarnia tworzy alkohole w krótkich seriach, w specjalnej, miedzianej aparaturze do destylacji. Firma bazuje na autorskich recepturach i składnikach botanicznych sprowadzanych z całego świata. Destylarnia powstała w 2021 roku.

