Nowym prezesem Związku Browary Polskie został Simon Amor

Simon Amor, kierujący Grupą Żywiec, rozpoczął z dniem 14 czerwca 2021 roku dwuletnią kadencję prezesa zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Na stanowisku tym zastąpił Mieszka Musiała z Carlsberg Polska.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 17-06-2021, 12:58

Simon Amor nowym Prezesem Związku Browary Polskie fot. materiały prasowe

Simon Amor - doświadczenie

Nowy Prezes Zarządu ZPPP, absolwent Uniwersytetu w Surrey, doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w Colgate-Palmolive, gdzie pełnił rolę Grupowego Dyrektora Sprzedaży Wielkiej Brytanii i Irlandii (2014-2016), Dyrektora Sprzedaży Colgate-Palmolive Australia (2011-2014) oraz Dyrektora ds. Rozwoju Klientów w Colgate-Palmolive Europe (2007-2010). Z branżą piwowarską związał się w 2016 roku, rozpoczynając współpracę z Grupą Heineken. Objął tam funkcję Dyrektora Sprzedaży w kanale Off-Trade oraz członka zespołu zarządzającego Heineken UK. Od lipca 2020 roku pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego Heineken UK. W marcu 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Żywiec.

Trudny czas branży piwa

Simon Amor przejmuje stery w Związku Browary Polskie w bardzo trudnym dla branży piwowarskiej momencie stopniowego wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią.



- Nasza branża ma teraz do odegrania szczególną rolę, z jednej strony odbudowując własny potencjał, a z drugiej – wspierając podmioty z całego łańcucha wartości. Są to między innymi przedsiębiorstwa zaangażowane w dostawę surowców i opakowań potrzebnych do produkcji piwa, a także w sprzedaż tego napoju. Aby browary mogły skutecznie wspierać ożywienie gospodarcze, niezbędna jest przychylność państwa rozumiana jako zapewnienie stabilnego i przewidywalnego prawa i powstrzymanie się od nagłych zmian regulacyjnych, szczególnie w sferze podatkowej - mówi Simon Amor, Prezes Związku Browary Polskie

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w branży piwnej

Co więcej, sektor piwowarski mierzy się z wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatycznych oraz konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego.



- Browary są obecnie zaangażowane w dyskusję na temat kształtu przyszłego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Z uwagi na to, że jako jedyna branża w Polsce powszechnie wykorzystujemy opakowania wielokrotnego użytku, popularnie zwane butelką zwrotną, zależy nam na zachowaniu tego sprawdzonego i niezwykle efektywnego rozwiązania oraz wprowadzeniu takich mechanizmów, które pozwolą producentom stosować na jeszcze szerszą skalę tego typu opakowania, również poza branżą piwowarską - mówi też Simon Amor.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie to organizacja skupiająca największych producentów piwa w kraju. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. ZPPP należy do prestiżowej, istniejącej od 1958 r. organizacji The Brewers of Europe, która skupia organizacje branżowe z 29 krajów europejskich.