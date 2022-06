Obecnie półka piwna jest szeroka jak nigdy dotąd (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 17-06-2022, 06:43

Spadek sprzedaży lagera to przede wszystkim efekt bardzo bogatej oferty piw spoza segmentu jasnego pełnego, czyli piw smakowych, specjalności i piw bezalkoholowych – stwierdził Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek: Na rynku piw spada głównie sprzedaż lagera, z kolei rośnie sprzedaż piw smakowych i bezalkoholowych. Z czego to wynika?

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska: Lager to jednak nadal dominujący segment, stanowiący mniej więcej 80% całej kategorii. Spadki udziału lagera notujemy od kilku lat, w 2021 roku skurczył się o 1,8%. Jest to przede wszystkim efekt bardzo bogatej oferty piw spoza segmentu jasnego pełnego – smakowych, specjalności i piw bezalkoholowych. Konsumenci mają w czym wybierać, chcą próbować nowości, są ciekawi innych smaków. Półka piwna jest szeroka jak nigdy dotąd, w lodówkach piwnych spotykamy bogactwo smaków i gatunków. Rosnący segment piw smakowych i bezalkoholowych trochę równoważy lukę po spadających lagerach.

Z kolei wzrost piw bezalkoholowych to rezultat m.in. doskonałego smaku piw 0,0% i naturalnego procesu ich warzenia, bogatego wyboru różnych wariantów od tradycyjnego smaku lagerów, po całą gamę odmian smakowych. Konsumenci chcą prowadzić aktywny tryb życia i przy wielu okazjach wolą wypić piwo bez procentów. Wiele osób ma też coraz bardziej odpowiedzialne podejście do konsumpcji alkoholu, co zresztą mocno wspieramy, i dostosowuje swoje wybory do sytuacji. Krótko mówiąc, ilość alkoholu spożywanego w kategorii piwo w porównaniu do lat ubiegłych systematycznie spada – w odwrocie są piwa mocne, konsumenci wybierają coraz lżejsze lub zupełnie bezalkoholowe odmiany.

Dla przykładu piwa bezalkoholowe obecnie po pierwszym trymestrze roku to już 6,6% udziału w rynku. Ich wartość w 2021 zamknęła się kwotą około 1.2 mld złotych. Dynamiczny wzrost tego segmentu i konieczność sprostania różnym gustom piwoszy sprawia, że w naszej ofercie jest obecnie aż 14 wariantów 0,0%, w tym bezalkoholowe lagery i warianty smakowe.

Jak wspomniane wyżej czynniki wpływają na budowanie strategii Carlsberga w Polsce?

Uważnie analizujemy rynek oraz trendy konsumenckie i to nie tylko w Polsce. Chcemy jak najtrafniej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Portfel marek Carlsberg Polska odzwierciedla to, co dzieje się na rynku.

Obserwujemy, że konsumenci chętnie sięgają też po piwa smakowe, stanowiące około 9% całego rynku, więc i w tym obszarze oferujemy konsumentom liczne warianty w portfelu, poprzez Somersby, Garage czy Okocim.

Oprócz podążania za zmieniającymi się preferencjami konsumentów, sami z sukcesem kreujemy i wzmacniamy trendy, wprowadzając na rynek przełomowe innowacje. Tak było kilka lat wstecz z piwem Kasztelan Niepasteryzowane, które w zasadzie stworzyło ten segment i upowszechniło to piwo wśród konsumentów. Inne przykłady innowacji to piwo bezalkoholowe Karmi – przez wiele lat jedyne piwo bezalkoholowe, czy też pierwsze piwo smakowe na rynku, czyli Somersby, które jest z nami już ponad 10 lat.

Z początkiem maja rozpoczął się sezon piwny w Polsce. Jaki on będzie według pana?

Ostatnie lata to festiwal niespodzianek, czarny łabędź za czarnym łabędziem. Do niedawna pandemia, wspomniane wyzwania kosztowe o niespotykanej do tej pory skali, wpływ wojny np. na dostępność surowców oraz niemożność przewidzenia terminu zakończenia tego konfliktu sprawiają, że działamy w sytuacji ogromnej niepewności. Do tego inflacja, pogarszające się nastroje konsumenckie i coraz większa ostrożność w decyzjach zakupowych Polaków. W takiej sytuacji naprawdę trudno wyrokować co do przyszłości. Ponadto w naszej branży szczyt sprzedaży przypada na sezon letni i jej wyniki w dużej mierze są uzależnione od pogody. Liczymy, że mimo wielu wyzwań, słoneczna aura dopisze tego lata.

