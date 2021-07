Obniżona zawartość alkoholu, większe opakowania - pokłosie podatku (wideo)

- Na dzień dzisiejszy widzimy duży spadek sprzedaży alkoholi w małych opakowaniach równoważony sprzedażą większych opakowań - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Wojciech Bortkiewicz, dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC.

Data: 21-07-2021, 15:31

Z Wojciechem Bortkiewiczem, dyrektorem komercyjnym marketingu wódek w CEDC rozmawiamy o nowych cenach alkoholi w małych opakowaniach

Po wprowadzeniu podatku od sprzedaży alkoholi w opakowaniach do 300 ml ceny wzrosły o około 20-30 proc. w zależności od pojemności i kategorii alkoholu.

Skutkiem tej nowej regulacji może być zmiana pojemności opakowań alkoholi. CEDC wprowadziło opakowania 350 ml

Na rynku pojawiają się także produkty o obniżonej zawartości alkoholu, ponieważ podatek jest liczony zarówno od pojemności, jak i zawartości alkoholu. Ta granica to 40 proc. alkoholu dla wódek czystych i 30 proc. - dla 'kolorowych' napojów spirytusowych.

Obowiązujący od początku 2021 r. podatek spowodował spadek sprzedaży wódek i wyrobów spirytusowych w najmniejszych butelkach o niemal jedną trzecią.

- Historycznie zmiany opodatkowania alkoholu z reguły wprowadzają roszady na rynku. W przypadku podatku od opakowań do 300 ml ceny wzrosły o około 20-30 proc. w zależności od pojemności i kategorii alkoholu. To nie zostaje niezauważone. Niestety spadek wolumenu sprzedaży tych małych opakowań jest znaczący i sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w porównaniu z ubiegłym rokiem - mówi Wojciech Bortkiewicz. I uspokaja. - Zawsze jest tak, że w tym pierwszym okresie zmian i rosnących cen widzimy destabilizację rynku, a potem konsumenci przyzwyczajają się do tej sytuacji. Tak jest w wielu kategoriach - dodaje.

Wzrost cen alkoholi mocnych w małych opakowaniach

Jak podaje dyrektor CEDC, przysłowiowa 'setka', która w ubiegłym roku kosztowała 5-6 zł, po wprowadzeniu nowej opłaty, kosztuje w granicach ponad 7 zł. W przypadku opakowań 200 ml ta różnica to ponad 2 zł na półce sklepowej.

Skutkiem tej nowej regulacji może być zmiana pojemności opakowań alkoholi. CEDC wprowadziło opakowania 350 ml (ustawa nakłada dodatkowe opłaty dla alkoholi w opakowaniach do 300 ml - przyp.red.).

Mniej zawartości alkoholu w wyrobach spirystusowych

- Obserwujemy, że na rynku pojawiają się także produkty o obniżonej zawartości alkoholu, ponieważ podatek jest liczony zarówno od pojemności, jak i zawartości alkoholu. Ta granica to 40 proc. alkoholu dla wódek czystych i 30 proc. - dla 'kolorowych' napojów spirytusowych - podaje Wojciech Bortkiewicz.

Jak zauważa, na rynkach zachodnich te zawartości alkoholu w wyrobach spirytusowych już zostały obniżone. - Analizując sytuację na rynku włoskim, czeskim czy niemieckim, widzimy coraz więcej produktów, które czerpią z kategorii napojów spirytusowych, ale mają jednocześnie zmniejszoną zawartość procentową alkoholu - podsumowuje.

