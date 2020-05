Obraz branży alkoholi w 2020 r.

Styczeń

Kofola wchodzi w alkohole. Czeski producent, który do zeszłego roku był właścicielem polskiego Hoopa, pierwszy raz w historii wchodzi w segment alkoholi. Kofola ČeskoSlovensko, jeden z największych producentów napojów bezalkoholowych w Europie, kupuje firmę F. H. Prager, która w Czechach i na Słowacji produkuje tzw. cydr rzemieślniczy.

Luty

Podatek cukrowy i od „małpek”. Rząd 4 lutego 2020 roku przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakłada on m.in. wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych. Opłata ma część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Projekt przepisów wprowadza też opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tzw. małpek. W środę 12 lutego ministerstwo zdrowia wydało komunikat, w którym deklaruje chęć poparcia przesunięcia terminu wejścia w życie nowych regulacji o kwartał - na 1 lipca br.

Coca-Cola HBC Polska, lider polskiego rynku produkcji napojów bezalkoholowych, rozpoczęła 3 lutego działalność w segmencie wysokogatunkowych alkoholi. Uruchomiona dystrybucja dotyczy wyrobów produkowanych przez wytwórnie Potocki i Nemiroff, a pod koniec lutego dystrybucja obejmie także część produktów Grupy Campari.

Marzec

Spirytus do produkcji środków biobójczych zwolniony z akcyzy. Minister finansów wydał w sobotę 7 marca rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony do produkcji środków biobójczych.

United Beverages z siedzibą w Toruniu złożył 18 marca 2020 r. wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Distribev Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez nabycie od spółki Orbico d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) 80 proc. udziałów.