Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał w lipcu tymczasowe przejęcie rosyjskich udziałów Carlsberga w lokalnych browarach Baltika wraz z rosyjską filią francuskiego producenta jogurtów Danone, ukazując zachodnim firmom jakie jest ryzyko próby wycofania się z tego rynku po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie.

Przypomnijmy, firmy podkreślały, że planują wyjście z rynku rosyjskiego i sprzedaż lokalnego biznesu.

Carlsberg w odwecie oświadczył na początku października, że poinformował spółkę Baltika o rozwiązaniu umów licencyjnych umożliwiających jej produkcję, wprowadzanie na rynek i sprzedaż wszystkich produktów Grupy Carlsberg, w tym marek międzynarodowych i regionalnych.

"Doszliśmy do wniosku, że obecnie nie widzimy drogi do wynegocjowanego rozwiązania dotyczącego wyjścia z Rosji" - stwierdził Carlsberg w oświadczeniu. "Nie dajemy się zmuszać do zawarcia umowy na niedopuszczalnych warunkach, co usprawiedliwia nielegalne przejęcie naszego biznesu w Rosji".