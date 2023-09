Kompania Piwowarska wraz z Fundacją Dom w Łodzi ruszyła z kampanią społeczną FASOFF. Tym razem pod hasłem: Będę Tatą. Nie piję razem z nią - pisze serwis wirtualnemedia.pl.

Nowa kampania KP SA; fot. mat.pras.

Nowa kampania Kompanii Piwowarskiej

Tegoroczna edycja kampanii skierowana jest głównie do przyszłych ojców i odwołuje się do emocji sportowych, kibicowania i będzie trwała w czasie eliminacji do Euro 2024. Symbolem kampanii jest odwrócony kieliszek. Kampanię promuje spot telewizyjny, dedykowana strona internetowa fasoff.pl, kampania w mediach społecznościowych oraz działania influencerów. Kompania Piwowarska wspiera Fundację przy kampanii FASOFF od 4 lat.

