Okocim stawia na piwa bezalkoholowe

Wystartowała nowa kampania marki Okocim. Jej pierwszą odsłoną jest reklama wariantów smakowych piw bezalkoholowych: Limonka z miętą 0,0%, Mango z marakują 0,0%, Ciemna Wiśnia 0,0% i Sycylijska Pomarańcza 0,0%.

Autor: oprac. JS

Data: 09-05-2022, 14:19

Wystartowała nowa kampania marki Okocim. / fot. materiały prasowe

- Takiego baru jeszcze nie było. W stworzonym przez nas świecie spotkają się różne postaci, które łączy miłość do soczyście owocowych piw Okocim i zamiłowanie do nieskrępowanego odpoczynku. Kampanię scala hasło „Okocim sobie!”, które jest kwintesencją tego stanu rzeczy - mówi Patrycja Skierska, senior brand manager marki Okocim.

Nowy spot marki Okocim w wersjach 30 sek jest emitowany w telewizji i na platformach VOD. Za przygotowanie pomysłu kreatywnego odpowiada agencja Man at Work i Just, reżyserem spotu jest Tadeusz Śliwa, dom produkcyjny OTO, a dom mediowy odpowiedzialny za zakup mediów to Initaitive.