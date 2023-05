Alkohole kraftowe takie jak okowity stają się coraz bardziej popularne wśród konsumentów. Ale czy możemy powiedzieć, że weszły już do mainstreamu, czy jednak ciągle pozostają niszą? O rynku alkoholi kraftowych w Polsce rozmawiamy z Michałem Paszotą, mistrzem gorzelnictwa i współwłaścicielem gorzelni Podole Wielkie.

Coraz więcej Polaków sięga po alkohole tradycyjne, takie jak okowity. Z czego to wynika? / fot. materiały prasowe

Okowity w Polsce: jak rośnie ich popularność?

Jakub Szymanek: Czy o alkoholach takich jak okowity, możemy mówić, że to jest jeszcze nisza, czy już mainstream na rynku alkoholi w Polsce?

Michał Paszota, mistrz gorzelnictwa i współwłaściciel gorzelni Podole Wielkie: To, co jest w jakimś sensie niesamowite, to fakt, że jako polski producent, historycznie polskiego alkoholu przechodzimy tę samą ścieżkę budowania kategorii, którą 20 lata temu przechodziła whisky, której przecież nie było w naszym kraju. A okowity historycznie jak najbardziej tak.

Aby okowity wróciły do powszechnej świadomości, potrzeba wiele czasu i pracy, ale nie boimy się wyzwań. Żeby wysoko mierzyć, oprócz wizji, trzeba również zbudować zespół, który tę wizję rozumie, podziela i potrafi ją zrealizować. Mamy to szczęście, że pracujemy z takimi ludźmi. To nasz duży sukces. Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj bez pracy innych osób, czy to w gospodarstwie, czy w gorzelni. Producenci okowit to niewielka grupa. Cześć z nas działa na pograniczu pasji i hobby. Część jest jak najbardziej profesjonalna.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość segmentu jest cena. Stworzenie okowity w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką, to duży koszt. Duży koszt to zawsze w konsekwencji wyższa cena na półkach sklepowych. To dla wielu konsumentów granica nie do przeskoczenia. Na szczęście Polacy zaczynają patrzeć na to, co mają w kieliszku. Bardzo często świadomie łączą zawartość kieliszka z tym, co mają na talerzu. Nie mówię tu o przysłowiowym śledziu i tatarze „pod wódeczkę”, tylko o food pairingu, umiejętnym i świadomym łączeniu smaków i aromatów, a stale rośnie ilość dedykowanych ku temu spotkań i kolacji degustacyjnych. Dla nas takie właśnie podejście jest elementem kultury kulinarnej, której czujemy się częścią.

Powyższe argumenty powodują, że kategoria okowit dzisiaj jeszcze nie jest mainstreamowa. Budujemy tę świadomość, ale przed nami długa droga.

Pół żartem, pół serio ilość pytań o to, czym okowita różni się od wódki jest wielokrotnie mniejsza niż jeszcze 2 lata temu.

Rynek alkoholi kraftowych w Polsce

Patrząc na rynek alkoholi, jakie są wyzwania, szanse i zagrożenia dla producentów okowit i innych mocnych alkoholi kraftowych w Polsce?

Pierwszy raz w naszej rozmowie pojawiało się słowo „kraftowy”. Korzystając z okazji, chciałbym od razu wyjaśnić, jak je rozumiem. Dla mnie rzemiosło to: wiedza, doświadczenie, uczciwe podejście do wykonywanej pracy, zadania. Zgodnie ze sztuką alkohole rzemieślnicze to takie, które są przygotowywane zgodnie z rzemiosłem, poświęcając im przy tym odpowiednią, wymaganą ilość pracy i czasu. Skala produkcji nie ma tu znaczenia.

Przechodząc już do odpowiedzi na pytanie. W dzisiejszej rzeczywistości widzimy szanse i wyzwania dla producentów alkoholi takich jak my. Dziś wyzwaniem dla chyba wszystkich producentów, niezależnie od branży i skali produkcji, jest niezwykle niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza. Gwałtowny wzrost kosztów produkcji i oraz niepewne perspektywy uniemożliwiają rzetelne planowanie.

Innym wyzwaniem jest nieuregulowana możliwość sprzedaży napojów alkoholowych przez internet. Dzisiaj w tej kwestii jesteśmy w europejskim ogonie. Obniża to konkurencyjność producentów, zwłaszcza tych mniejszych wobec zagranicznej konkurencji.

Szanse z perspektywy Podola Wielkiego to powrót do tradycji leżakowania destylatów. Podobnie jak w przypadku okowit, mamy tu wspaniałe, lecz zapomniane dziedzictwo. W naszych piwnicach już od 3 lat leżakują destylaty zbożowe i ziemniaczane. Szansą jest również zaprezentowanie naszych produktów poza granicami naszego kraju. Eksport to nie tylko szansa, ale i konieczność.

