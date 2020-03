OKPL, producent e-papierosów, dostarczył 200 litrów płynu do dezynfekcji do dwóch krakowskich szpitali

Zrzeszona w VAP firma OKPL, producent płynów do e-papierosów, dostarczyła 200 litrów płynu biobójczego do Szpitala Akademickiego w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Polscy producenci e-papierosów są zachęcani przez VAP do wykorzystania swoich zakładów do udziału w produkcji butelek i kanistrów z płynem dezynfekującym oraz do przekazywania sprzętu ochronnego do placówek medycznych walczących z epidemią.

– Firmy ze stowarzyszenia widzą konieczność zaangażowania się w pomoc w obecnej sytuacji. Namawiamy członków do swoistej rywalizacji w kwestiach dostaw do szpitali. Równocześnie apelujemy do producentów płynów dezynfekujących o kontakt z nami, dzięki temu jeszcze więcej środków trafi do potrzebujących. Będziemy starać się dostarczyć jak najwięcej produktów w miarę rozwoju sytuacji i potrzeb. – mówi Małgorzata Zielińska, członek zarządu Vaping Association Polska i współwłaściciel firmy OKPL.

Producenci z branży e-papierosów dysponują maszynami, które mogą zostać wykorzystane do porcjowania, nalewania, butelkowania i etykietowania płynów do dezynfekcji. Umożliwiają one napełnianie butelek o pojemności od 100 ml do 1 litra. W sytuacji, gdy pojawiające się na rynku płyny oferowane były w 5-litrowych kanistrach, propozycja ta umożliwi odbiorcom nabycie płynów w bardziej praktycznej pojemności oraz zwiększy możliwości dystrybucji płynów do dezynfekcji. W czwartek jeden z członków VAP przekazał już do Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach 400 litrów płynu biobójczego. Kolejni producenci płynów do e-papierosów planują dostawy do lokalnych placówek w najbliższym czasie.