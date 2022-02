Okradał sklepy z alkomatów. Marihuanę trzymał w garażu

W ręce wadowickich stróżów prawa trafił mężczyzna podejrzany o kradzieże sklepowe i posiadanie zakazach substancji. Policjanci przedstawili mu 3 zarzuty. Za popełnione czyny grozi mu do 5 lat więzienia.

Wadowicki złodziej upodobał sobie dostępne w sklepach alkomaty. fot. PAP/Darek Delmanowicz

Złodziej alkomatów zatrzymany

17 lutego br., policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Wadowic zatrzymali ujętego przez ochronę sklepu, 38-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna w jednej z placówek handlowych na terenie miasta, ukradł alkomat i artkuły przemysłowe o łącznej wartości ponad 590 złotych - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że 38-latek pod koniec stycznia br. również dokonał kradzieży w tym samym sklepie. Wówczas jego łupem padł także alkomat i artykuły przemysłowe warte ponad 600 złotych. Policjanci pionu kryminalnego podczas przeszukania miejsca zamieszkania złodzieja znaleźli marihuanę, którą ukrywał w garażu.

Okradał sklepy z alkomatów

Śledczy przedstawili mężczyźnie dwa zarzuty kradzieży i zarzut posiadania środków odurzających, do których się przyznał. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. Część skradzionego mienia została odzyskana i trafiła do właściciela.