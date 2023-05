Alkohole i używki

Optymizm w trudnych czasach: Kompania Piwowarska stawia na innowacje i rozwój

Nie jest to jeszcze kryzys, ale są to ciężkie czasy dla branży piwnej. Obecna sytuacja wymusza na browarach myślenie o tym, co daje potencjał do rozwoju - powiedział nam Igor Tikhonov, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej.

Igor Tikhonov, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa. / fot. materiały prasowe