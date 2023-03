Wszystkie toasty na uroczystościach związanych z tegoroczną, 95. ceremonią wręczenia Oscarów, czyli Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, wznoszone były wyłącznie winami pochodzącymi z posiadłości Księcia Roberta de Luxembourg. Wśród nich znalazły się wina z linii Clarendelle. Od niedawna dostępne są one także w Polsce. Ich wyłącznym polskim dystrybutorem jest Dom Wina.

Wina Clarendelle pochodzą z posiadłości Księcia Roberta de Luxembourg/ fot. mat. prasowe

Z Bordeaux do Hollywood

W kieliszkach uczestników gali, Balu Gubernatorów oraz innych wydarzeń związanych z 95. ceremonią wręczenia Oscarów, znalazły się wina Clarendelle Bordeaux White 2021 i Bordeaux Red 2016, a także Le Dragon de Quintus 2018. W kuluarach nominowani i zwycięzcy mogli rozkoszować się też jednym z najrzadszych białych win Bordeaux z posiadłości Château La Mission Haut-Brion i Château Haut-Brion – La Clarté de Haut-Brion 2017.

Dostawcą win jest oficjalny winiarski partner Academy Museum of Motion Pictures - rodzinna firma Domaine Clarence Dillon. Właścicielem firmy i zarazem jej prezesem oraz dyrektorem generalnym jest książę Robert Luksemburski - kuzyn obecnie panującego w Luksemburgu Henryka.

Arystokrata od dawana związany jest ze światem filmu, bowiem w młodości pracował w Hollywood jako scenarzysta. Dziś zarządza grupą, do której należą winnice w Bordeaux, w tym słynne Haut-Brion, luksusowa restauracja La Clarance w Paryżu oraz sieć sklepów z winem pod szyldem „La Cave du Château".

Filmowa kariera Clarendelle

Wina z linii Clarendelle są już popularne w świecie filmu. Tylko w roku 2022 marka pojawiła się w blisko 20 serialach i filmach, m.in. w „Emily w Paryżu”, „The Estate”, „Meet Cute” czy „Virgin River”. Od momentu powstania, Domaine Clarence Dillon jest też zaangażowana, we Francji i na arenie międzynarodowej, w działania filantropijne oraz patronat nad promocją kultury i sztuki.

Druga etykieta

Clarendelle to tak zwana „druga etykieta” posiadłości Haut-Brion. To częsta praktyka – wielkie bordoskie château obok swojego sztandarowego wina wytwarzają także drugą linię. To zazwyczaj wina, które nie wymagają wieloletniego dojrzewania i – co niezmiernie ważne – są przystępne cenowo. Znakomicie reprezentują natomiast typowe cechy legendarnych win z regionu Bordeaux. Określa się je właśnie mianem „drugiej etykiety”.

Domaine Clarence Dillon rozwija projekt Clarendelle od 2005 roku. To inicjatywa samego księcia Roberta Luksemburskiego. – Kiedy jako młody człowiek mieszkałem w Londynie, nie miałem własnej piwniczki i zrozumiałem, że potrzebuję wina gotowego do picia tu i teraz, w dobrej cenie, ale też o jakości, do której nawykłem. Tak wymyśliłem Clarendelle – wspomina książę.

O Clarendelle

Clarendelle to linia siedmiu win wytwarzanych przez zespół z Château Haut-Brion. Ten sam, który jest odpowiedzialny za wina Grand Cru Classe. Winogrona dla Clarendelle pozyskiwane są jednak z innych działek niż legendarne cru.

Pięć win z tej linii, w tym oscarowe Bordeaux Blanc 2021 i Bordeaux Red 2016, ma w swojej ofercie Dom Wina. To wyłączny dystrybutor posiadłości Haut-Brion w Polsce.

- Możliwość degustacji tych samych win, które piją największe gwiazdy srebrnego ekranu, to wielka gratka nie dla miłośników kina - mówi prezes Domu Wina, Paweł Gąsiorek.

