Palacze z mniejszą szansą na przeżycie zawału serca

Osoby palące papierosy mogą mieć mniejsze szanse na przeżycie zawału serca, niż te osoby niepalące – wynika z badania naukowców z Jordanii.

Autor: PAP

Data: 05-04-2022, 08:33

Zaniem ekspertów palacze mają mniejszą szansę na przeżycie zawału serca/fot. shutterstock

Naukowcy z Jordan University of Science and Technology (Irbid) przeprowadzili badanie w niewielkiej grupie 40 osób (29 mężczyzn i 11 kobiet). Pobierano im próbki krwi do analizy po jednej i po czterech godzinach, a następnie po dobie, dwóch dobach i czterech dobach od wystąpienia zawału serca.

Z baań wynika, że osoby palące papierosy miały większe ryzyko zgonu po zawale, niż pacjenci niepalący. Nie odnotowano natomiast podobnych różnic, jeśli chodzi o osoby z nadciśnieniem tętniczym i bez tej dolegliwości.

Badacze stwierdzili znacznie niższy poziom białka o nazwie alfa1-antytrypsyna (AAT) w wątrobie palaczy. Jest to białko osocza krwi, które należy do najsilniejszych krążących inhibitorów enzymów proteolitycznych, w tym elastazy. Blokując elastazę, alfa1-antytrypsyna zapewnia ochronę tkanek serca podczas zawału.

Eksperci są zdania, że utrzymywanie się prawidłowego poziomu alfa1-antytrypsyny w trakcie zawału serca u osób palących mogłoby poprawić ich szansę na przeżycie.