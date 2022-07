Palikot chce zaskoczyć rynek: lody Wyjebongo, chipsy i woda z dodatkiem konopi

Autor: AK

Data: 11-07-2022, 11:32

Chipsy i woda o aromacie konopi oraz lody Wyjebongo, Popcorn i Whisky z dodatkiem alkoholi o tych samych nazwach wejdą na rynek już od końca wakacji. Janusz Palikot opowiedział w rozmowie z Portalem Spożywczym o nowościach, którymi chce zaskoczyć rynek i na które zbiera fundusze.

Do koca roku Janusz Palikot planuje wprowadzić na rynek 20 nowych produktów/ fot. twitter.com/Palikot_Janusz

Chipsy Buh: kiedy trafią do sklepów?

„Właśnie kończy się ostateczne zatwierdzenie produkcji chipsów Buh, które są produkowane dla nas w Hiszpanii. Spodziewam się, że w sierpniu będziemy już mogli sprzedawać je w Polsce. Jesteśmy w ostatniej fazie prób” – zapowiedział Janusz Palikot.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Chipsy produkowane będą u niedużego producenta w Madrycie. Nowością ma być aromat konopi wydobywający się z opakowania po jego otwarciu.

Lody od Janusza Palikota: Wyjebongo, Popcorn i Whisky

Kolejnym nowym produktem, który na rynku zadebiutuje już pod koniec sierpnia – ale wyłącznie w sklepach Tenczynek Świeże – są lody. Będą to klasyczne mleczne lody o smaku wanilii, czekolady i słonego karmelu z dodatkiem alkoholi Wyjebongo, Popcorn i Whisky. Potem mają one trafić do szerszej dystrybucji w największych sieciach sklepów.

„Postaramy się, aby w sklepach Tenczynek Świeże pojawiły się jeszcze w sierpniu. Film, na którym robiłem degustacje lodów z wódką Popcorn, miał w mediach społecznościowych ponad 4 mln wyświetleń, widać duże zainteresowanie tymi produktami. Widać także trend na lody karmelowe z dodatkiem soli. W Polsce praktycznie nie produkuje się lodów o smaku alkoholu ani z dodatkiem alkoholu, a w domach często jada się lody polane np. koniakiem czy likierem” – mówi Janusz Palikot zapowiadając swoją nowość.

„Próby wyszły bardzo dobrze. Początkowo chcemy wyprodukować rzemieślnicze lody i sprzedawać je we własnych sklepach, żeby przygotować grunt pod współpracę od przyszłego roku z dużymi sieciami” – zapowiada szef Manufaktury Piwa, Wódki i Wina.

Do produktów impulsowych z segmentu premium ma także dołączyć woda aromatyzowana suszem konopnym i chmielem. Jak zapowiada Janusz Palikot, nowe produkty będą wchodzić na rynek sukcesywnie do końca tego roku. W ciągu najbliższego półrocza na rynku ma pojawić się aż 20 premierowych produktów.

Na co Palikot chce przeznaczyć 100 mln zł?

„Ponieważ chcemy wprowadzić te 20 nowości na rynek, potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. Zbieramy je z dużym sukcesem, właśnie spłaciliśmy obligacje sprzed dwóch lat, ponad 20 mln zł” – mówi Janusz Palikot.

Jak tłumaczy, aby zrealizować wszystkie plany, spółka potrzebuje jeszcze ok. 50 mln zł.

W ubiegłym roku mieliśmy sprzedaż na poziomie 5,5 mln zł miesięcznie i jeśli chcemy wejść na poziom 15 mln zł miesięcznie, to musimy mieć stock magazynowy na poziomie nie 5-10 mln zł, ale 15-20 a nawet 30 mln zł, żeby być w stanie przy tak dużej liczbie indeksów obsłużyć zapotrzebowanie na rynku. Dlatego teraz główne nasze zadanie to dokończyć zbiórkę finansową, aby doprowadzić finansowanie do mniej więcej 100 mln zł. Musimy to zrobić, aby wejść na obroty powyżej 100 mln zł. Jesteśmy blisko tego sukcesu. To najważniejsze bieżące zadanie – przekonuje w rozmowie.

Cały wywiad przeczytać można tutaj: Janusz Palikot szykuje 20 nowości. To m.in. lody, chipsy i woda z dodatkiem konopi (wywiad)