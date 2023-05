Stołeczny sąd skazał trzech celebrytów za reklamowanie alkoholu w internecie. Były poseł Janusz Palikot ma zapłacić 80 tys. zł. Gwiazda TVN Jakub Wojewódzki i ich wspólnik Tomasz Czechowski skazani zostali na grzywny po 70 tys. zł. Sąd uznał, że złamali oni ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Co to oznacza?

- Sam wyrok z pewnością da wielu marketerom i influencerom wiele do myślenia, jednak w moim odczuciu powinien być poprzedzony publiczną dyskusją oraz analizą na co de facto pozwalają przepisy prawa i takie ich sformułowanie, żeby nie zostawiały żadnego pola do odmiennych interpretacji. Bez tego otrzymujemy jedynie jednostronny sygnał, który nie likwiduje samego problemu reklamy i promocji alkoholu w social mediach - twierdzi Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_.