Janusz Palikot, wbrew wcześniejszym deklaracjom, nie podał 14 lipca terminu spłaty odsetek od mikropożyczek zaciągniętych od drobnych inwestorów. W mediach społecznościowych ogłosił co dalej.

Janusz Palikot wyjaśnił sytuację Manufaktury Piwa Wódki i Wina; fot. PAP/Leszek Szymański

Spółka Palikota ma spłacić odsetki do końca października

Na Facebooku Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina, przekonuje, że potrzebuje więcej czasu, ale swoje długi spłaci najpóźniej do końca października.

Najpóźniejszy termin na rozliczenie z państwem, jaki sobie wyobrażam, to koniec października. Nie wykluczam, że stanie się to szybciej. Zależeć będzie to od przebiegu negocjacji z inwestorami i państwa cierpliwości — ogłosił Palikot.

Palikot negocjuje z inwestorami

Informuje, że rozmowy z inwestorami dotyczące dokapitalizowania spółki trwają i "ogólne przebiegają dobrze".

Jak dodał, dzisiaj nie może podać konkretnego terminu, bo inaczej bardzo by musiał ustąpić w tych negocjacjach. - A celem moim jest nie tylko spłacić w 100 proc. wszystkie zobowiązania z należnymi odsetkami, ale także uzyskać środki niezbędne na rozwój spółki - stwierdził biznesmen. - Nie jestem w stanie prowadzić tych negocjacji szybciej. Wiem, że jest to niekonkretne i w związku z tym niewiarygodne - przyznał.

- Jeśli życzycie państwo dobrze firmie i nam inwestorom, proszę jeszcze o cierpliwość i niezmuszanie mnie do podania szybkiej daty - podsumował.

Inwestorzy przejmują pałeczkę w spółce Palikota

Jak już pisaliśmy, pod konie czerwca Marek Maślanka, jeden z inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina poinformował o powołaniu Zespołu Nadzorującego, który we współpracy z Januszem Palikotem podjął się koordynacji procesów biznesowych na rzecz rentowności Grupy MPWiW oraz spłaty istniejących zobowiązań w terminie 6 do 8 tygodni.

Jak twierdzi Maślanka, dzisiaj sytuacja Grupy Manufaktura Piwa Wódki i Wina jest trudna i bez szybkich, głębokich zmian może zakończyć się poważnymi problemami oznaczającymi straty dla wszystkich, które powierzyli Grupie swoje pieniądze, bez względu na to czy jest to tysiąc złotych czy kilka milionów. Apeluję do wszystkich Inwestorów i Wierzycieli o zachowanie spokoju i danie szansy na działania odbudowujące pozycję Spółek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl