Janusz Palikot zapytany o wpływie akcyzy na kondycję jego firm zwrócił uwagę, że udział akcyzy w każdym z jego produktów jest inny, tak jak inne są ceny na piwo, wino czy wódkę, ale i procent alkoholu w alkoholach mocnych jest bardziej opodatkowany niż w alkoholach mniej procentowych, jak piwo czy wino.

CZYTAJ TAKŻE: Janusz Marketingu: na czym polega nowy biznes Janusza Palikota?

Podwyżka akcyzy siłą rzeczy netto bardziej dotyczy producentów mocnych alkoholi. My jednak produkujemy produkty premium czy superpremium, w związku z tym udział akcyzy jest niższy niż większości całego rynku, więc to miało trochę mniejsze znaczenie. Nałożenie się wzrostu cen energii, cen materiałów, szczególnie szkła, kartonów, etykiet, mieliśmy kryzys wywołany przez Rosjan na terenie Ukrainy, jeszcze konsekwencje 3-letnie Covidu w Chinach dla gospodarki ogólnoświatowej, połączonego z polityką akcyzową rządu, to stworzyło geometryczny skok i niepokoju, i wzrostu cen, i różnych deficytów

W jego opinii, gdyby ta polityka była prowadzona bez wojny na Ukrainie i bez Covidu, byłaby mniej bolesna dla całej gospodarki.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Biznes Palikota i Wojewódzkiego zadłużony na 50 mln zł. W planach wejście na rynek produktów impulsowych

Wskazał, że politykę prowadzi nie tylko po to, żeby dać radę, kiedy jest dobrze, ale także wtedy, kiedy jest niedobrze.

- Obecnie mamy sytuację taką, że nałożenie się kilku czynników naraz spowodowało to, że wszyscy mieliśmy ogromne problemy z zakupem na przykład butelek, bo wiele osób zareagowało w ten sposób, że kupiło z nadwyżką, więc naprawdę było ciężko je znaleźć. Zrealizowałem 40 proc. zamówień w tym roku w stosunku do tego, co mogłem sprzedać, a ile mógłbym produkować. W tym sensie jest to rok tragiczny można powiedzieć. Oczywiście sprzedaliśmy więcej w poprzednim roku, ale to nie zmienia faktu, że ten rok nam przeleciał w części dlatego, że nie mieliśmy odpowiedniego dostępu szczególnie do szkła

- mówił Palikot.